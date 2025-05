Em Vitória

Assalto com reféns em farmácia na Praia do Canto termina com suspeitos detidos

Criminosos renderam os funcionários e roubaram mais de R$ 2,5 mil; dois revólveres foram apreendidos e trio foi detido após cerco policial

Publicado em 27 de maio de 2025 às 11:43

Trio é detido durante roubo em farmácia no ES Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Dois jovens, de 18 e 29 anos, foram presos, e um adolescente de 17 anos foi apreendido durante um assalto a uma farmácia na Praia do Canto, em Vitória, na noite de segunda-feira (26). Durante a ação, funcionários do estabelecimento foram feitos reféns. >

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro, um motorista parou ao lado da viatura e informou que criminosos armados haviam invadido uma farmácia na região. Os militares seguiram até o local e encontraram a porta principal parcialmente aberta, por onde conseguiram observar movimentação interna. Eles solicitaram apoio de outras equipes para cercarem o local.>

Em determinado momento, um homem se aproximou da pequena abertura na porta e se identificou como segurança da farmácia. Ele jogou dois revólveres na calçada. O segurança informou que os suspeitos haviam decidido se render ao perceberem a o cerco da polícia.>

Os policiais então deram ordens para que ele abrisse a porta e que os criminosos deitassem no chão. Os três foram detidos sem resistência. Próximo a eles, foi encontrado um celular, mas o dono não foi identificado.>

O gerente da farmácia relatou que, no momento do fechamento da loja, os três suspeitos entraram armados, anunciaram o assalto e exigiram o dinheiro do cofre. Um dos assaltantes agrediu o gerente com uma coronhada na cabeça, causando um ferimento leve na testa.>

Os três conseguiram abrir um dos cofres que os funcionários tinham acesso e roubaram R$ 2.554,20 em espécie, guardando o dinheiro em uma mochila que seria do segurança da loja.>

Ainda conforme a PM, durante a ação, foram apreendidos dois revólveres, seis munições intactas e um celular.>

Por um adolescente estar envolvido na ocorrência, os três foram encaminhados a Delegacia Especializado do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Segundo a Polícia Civil, o menor de idade foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por restringir a liberdade da vítima e por violência e/ou grave ameaça exercida com arma de fogo e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).>

Os dois homens, de 18 e 29 anos, foram autuados em flagrante por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por restringir a liberdade da vítima e por violência e/ou grave ameaça exercida com arma de fogo e corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.>

