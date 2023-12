Com cartões de alunos

Auxiliar de escola da Serra é investigada por furtar R$ 26 mil de programa social

A suspeita, que não teve o nome divulgado, confessou o crime a polícia e disse que usava do dinheiro para reformar a casa, de acordo com a Polícia Civil

A auxiliar de escola usava de uma máquina de cartão de crédito/débito para pegar o dinheiro sacar o benefício. (Polícia Civil)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Uma auxiliar de escola, de 29 anos, foi indiciada por furtar R$ 26.500,00 do programa social da Prefeitura da Serra criado para evitar aumento da insegurança alimentar na cidade. O benefício funciona por meio do cartão ‘Nutri Férias’ oferecido a alunos da rede pública da cidade durante o período de recesso escolar. O nome da suspeita não foi divulgado.

O caso foi divulgado após a ‘Operação Contumélia’, realizada nesta terça-feira (12), pela Polícia Civil do Espírito Santo (PC), por meio do 12º Distrito Policial (DP) da Serra. A suspeita confessou o crime durante interrogatório, de acordo com a PC.

A PC informou que a mulher tinha acesso aos cartões, pois era responsável por entregá-los aos estudantes da escola pública onde trabalhava, que fica no bairro Novo Horizonte, na Serra. Quando algum aluno deixava de buscar, ela levava para casa.

Durante a ação da corporação, foram encontrados na residência da mulher, que fica em Novo Horizonte, 106 cartões, de onde ela retirou o valor furtado. Conforme a PC, ela tinha uma empresa no nome dela e, por isso, tinha máquina de cartão que usava para passar os valores do ‘Nutri Férias’, no valor de R$ 150 em janeiro e R$ 100 em junho, para a própria conta bancária.

A Polícia Civil estima que a suspeita tenha obtido benefícios financeiros no valor de R$ 15.900,00, em janeiro, e R$ 10.600,00 em junho, totalizando, no mínimo, R$ 26.500,00. Esse montante corresponde aos 106 cartões apreendidos na residência dela, podendo o valor ser superior.

Reformou a casa

A investigada contou à polícia que usava do valor subtraído para comprar material de construção e reformar a própria casa. Em fotos divulgadas pela PC é possível ver que ela estava até construindo um novo pavimento no imóvel.

Com o dinheiro desviado, a auxiliar da escola realizava uma reforma na própria residência. (Polícia Civil)

A investigada, após ser intimada, compareceu à Delegacia Distrital, onde, durante o interrogatório, confessou o crime. Ela será indiciada pelo crime de peculato. Esse delito visa punir o funcionário público que, em virtude do cargo que ocupa, tem a posse de um bem público e o utiliza indevidamente em proveito próprio ou de terceiros.

Segundo alvo da operação

O segundo alvo da Operação "Contumélia", foi uma diarista de 32 anos investigada por furtar dinheiro e arma nas casas onde ela trabalhava.

Conforme apurado pelo 12º Distrito Policial (DP) da Serra, quando a suspeita era designada para trabalhar em uma casa para fazer faxinas, ela pegava os objetos de valor das residências, quando ficava sozinha, agindo com abuso de confiança, conforme a polícia.

No bairro Morada de Laranjeiras, no município da Serra, ela subtraiu uma arma de fogo com três carregadores e munições registrada em nome do proprietário da casa, um empresário. Além disso, ela também furtou dinheiro em espécie (dólar e euro) e joias da esposa do empresário. O crime ocorreu dia 09 de setembro e, a vítima só notou a falta dos objetos dias depois, pois estava viajando com sua família.

A arma de fogo que foi subtraída da casa do empresário foi apreendida pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) durante uma operação contra traficantes no bairro de Belvedere, também na Serra, no dia 30 de setembro. A indiciada não foi encontrada. Ela será indiciada pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança.

