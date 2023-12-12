Auxiliar de escola da Serra é investigada por furtar R$ 26 mil de programa social

A auxiliar de escola usava de uma máquina de cartão de crédito/débito para pegar o dinheiro sacar o benefício Crédito: Polícia Civil

Uma auxiliar de escola, de 29 anos, foi indiciada por furtar R$ 26.500,00 do programa social da Prefeitura da Serra criado para evitar aumento da insegurança alimentar na cidade. O benefício funciona por meio do cartão ‘Nutri Férias’ oferecido a alunos da rede pública da cidade durante o período de recesso escolar. O nome da suspeita não foi divulgado.

O caso foi divulgado após a ‘Operação Contumélia’, realizada nesta terça-feira (12), pela Polícia Civil do Espírito Santo (PC), por meio do 12º Distrito Policial (DP) da Serra. A suspeita confessou o crime durante interrogatório, de acordo com a PC.

A PC informou que a mulher tinha acesso aos cartões, pois era responsável por entregá-los aos estudantes da escola pública onde trabalhava, que fica no bairro Novo Horizonte, na Serra. Quando algum aluno deixava de buscar, ela levava para casa.

Durante a ação da corporação, foram encontrados na residência da mulher, que fica em Novo Horizonte, 106 cartões, de onde ela retirou o valor furtado. Conforme a PC, ela tinha uma empresa no nome dela e, por isso, tinha máquina de cartão que usava para passar os valores do ‘Nutri Férias’, no valor de R$ 150 em janeiro e R$ 100 em junho, para a própria conta bancária.

A Polícia Civil estima que a suspeita tenha obtido benefícios financeiros no valor de R$ 15.900,00, em janeiro, e R$ 10.600,00 em junho, totalizando, no mínimo, R$ 26.500,00. Esse montante corresponde aos 106 cartões apreendidos na residência dela, podendo o valor ser superior.

Reformou a casa

A investigada contou à polícia que usava do valor subtraído para comprar material de construção e reformar a própria casa. Em fotos divulgadas pela PC é possível ver que ela estava até construindo um novo pavimento no imóvel.

Com o dinheiro desviado, a auxiliar da escola realizava uma reforma na própria residência Crédito: Polícia Civil

A investigada, após ser intimada, compareceu à Delegacia Distrital, onde, durante o interrogatório, confessou o crime. Ela será indiciada pelo crime de peculato. Esse delito visa punir o funcionário público que, em virtude do cargo que ocupa, tem a posse de um bem público e o utiliza indevidamente em proveito próprio ou de terceiros.

Segundo alvo da operação

O segundo alvo da Operação "Contumélia", foi uma diarista de 32 anos investigada por furtar dinheiro e arma nas casas onde ela trabalhava.

Conforme apurado pelo 12º Distrito Policial (DP) da Serra, quando a suspeita era designada para trabalhar em uma casa para fazer faxinas, ela pegava os objetos de valor das residências, quando ficava sozinha, agindo com abuso de confiança, conforme a polícia.

No bairro Morada de Laranjeiras, no município da Serra, ela subtraiu uma arma de fogo com três carregadores e munições registrada em nome do proprietário da casa, um empresário. Além disso, ela também furtou dinheiro em espécie (dólar e euro) e joias da esposa do empresário. O crime ocorreu dia 09 de setembro e, a vítima só notou a falta dos objetos dias depois, pois estava viajando com sua família.