Carros agarram em barreiras construídas em avenidas de Cachoeiro

Desde o último sábado (9) até a manhã desta terça-feira (12) pelo menos cinco motoristas ficaram os veículos "agarrados" nas estruturas de concreto

Uma cena que tem se tornado comum: carros agarrados nas barreiras físicas, construídas em dois pontos de grande circulação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Desde o último sábado (9) até a manhã desta terça-feira (12) pelo menos cinco motoristas precisaram de ajuda para retirar os veículos do local.

As muretas, feitas de concreto, foram construídas recentemente na Avenida Aristides Campos e na Francisco Lacerda de Aguiar, para impedir que os motoristas façam conversões em locais proibidos.

Entretanto, de acordo com moradores próximos, motoristas acabam se confundindo e passam com os carros no meio das intervenções. Com isso, os veículos ficam presos e agarrados, como mostra o vídeo acima.

Reforço na sinalização

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro disse que a obra é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e as intervenções no trecho estão em andamento.

“Apesar de o trecho ser federal, a prefeitura fará o reforço imediato da sinalização para que os acidentes sejam evitados. No entanto, tais acidentes só ocorrem devido à imprudência dos motoristas que trafegam em alta velocidade e realizam conversões indevidas”, divulgou, em nota, a prefeitura.

O Dnit também foi procurado, mas não houve retorno da demanda até a publicação.

