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Crime

Homem é preso por furtar fios de cobre da Ponte de Ferro em Cachoeiro

Suspeito foi preso na manhã desta terça-feira (12), após ser pego com uma sacola com 4,1 quilos dos fios de cobre; ele foi encaminhado a um presídio

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 12:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 dez 2023 às 12:06
Homem é preso após furtar fios de cobre de ponte em Cachoeiro de Itapemirim
Homem é preso após furtar fios de cobre de ponte em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Guarda Civil Municipal
Um homem de 43 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (12), após ser pego com uma sacola com 4,1 quilos dos fios de cobre. O material, segundo a corporação, foi furtado da Ponte de Ferro, no Centro do município.
A Guarda Municipal disse que a prefeitura registrou ocorrência de furtos há alguns dias no mesmo local. A ponte, segundo a corporação, é uma importante via de acesso de pedestres do Centro ao bairro Aquidaban. 
Os moradores acionaram a guarda informando que havia um homem furtando fios da rede elétrica da ponte e que quando cortava, pegava fogo. O suspeito foi localizado a metros do local, carregando uma caixa onde estavam os fios, alicate, uma faca e pequena quantia em dinheiro.
Ele disse que usava bolsa de colostomia, porém, mesmo sem a bolsa, o suspeito foi levado para unidade de pronto atendimento, que fizeram um procedimento provisório e o levaram para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por furto. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, o homem foi encaminhado para o sistema prisional.
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