Homem é preso por furtar fios de cobre da Ponte de Ferro em Cachoeiro

Homem é preso após furtar fios de cobre de ponte em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Guarda Civil Municipal

Um homem de 43 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (12), após ser pego com uma sacola com 4,1 quilos dos fios de cobre. O material, segundo a corporação, foi furtado da Ponte de Ferro, no Centro do município.

A Guarda Municipal disse que a prefeitura registrou ocorrência de furtos há alguns dias no mesmo local. A ponte, segundo a corporação, é uma importante via de acesso de pedestres do Centro ao bairro Aquidaban.

Os moradores acionaram a guarda informando que havia um homem furtando fios da rede elétrica da ponte e que quando cortava, pegava fogo. O suspeito foi localizado a metros do local, carregando uma caixa onde estavam os fios, alicate, uma faca e pequena quantia em dinheiro.