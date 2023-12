Chuva no ES: parte de casa desaba em Cachoeiro após temporal

Tempo instável e com chuva na Grande Vitória. (Fernando Madeira)

O tempo pode continuar instável no Espírito Santo até o próximo domingo (31) e há possibilidade de que a virada de ano dos capixabas e turistas seja com chuva. Essa é a previsão que consta no Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas feito pela Defesa Civil estadual.

Nesta quarta-feira (27) persistem as condições para temporais em trechos do Sul do Estado. Na Região Norte, a chuva pode cair de forma mal distribuída. Na quinta-feira (28), chove com mais intensidade no extremo norte.

Para sexta-feira (29), a possibilidade de precipitações diminui, mas a partir de sábado (30), a previsão indica pancadas de chuva no Estado, podendo chover mais que no dia anterior. A chuva continua no domingo (31), com chance de temporais em alguns municípios.