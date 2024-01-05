Aposta da Serra fatura quase R$ 100 mil na primeira Mega-Sena do ano

Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A primeira edição da Mega-Sena em 2024, logo após a Mega da Virada, foi sorteada na quinta-feira (04). O concurso, que tinha como prêmio principal R$ 2.896.755,93, acumulou. Um apostador da Serra acertou 5 números e vai receber R$ 98.282,79. A aposta foi feita na lotérica Horizonte da Sorte.

Os números sorteados foram: 16 - 19 - 43 - 53 - 57 - 58.

A previsão do prêmio para o próximo concurso da Mega, no sábado (06), é de R$ 6.500.000,00