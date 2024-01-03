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Bolada

Todos os ganhadores da Mega da Virada já retiraram suas fortunas

Cada uma das apostas que acertaram os seis números sorteados levou R$ 117.778.204,25
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2024 às 20:19

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 20:19

 Os cinco ganhadores do prêmio principal da Mega da Virada retiraram o dinheiro sorteado e já podem se considerar milionários. A informação foi dada pela Caixa Econômica Federal no início da noite desta quarta-feira (3), após o fechamento das agências bancárias.
Pessoa preenche bilhete da Mega da Virada
Segundo a Caixa, inclusive os ganhadores do bolão de seis cotas já fizeram o resgate Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Ao todo, o concurso sorteado no último dia 31 de dezembro teve cinco apostas vencedoras e prêmio total de R$ 588.891.021,22.
Cada uma das apostas que acertaram os seis números sorteados levou R$ 117.778.204,25.
Segundo a Caixa, inclusive os ganhadores do bolão de seis cotas já fizeram o resgate.
Na terça (2), ganhadores de três das cinco cidades não tinham aparecido para retirar a fortuna, O dinheiro não havia sido sacado pelos vencedores de Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo.
Em Salvador, onde foi feito o bolão com seis pessoas, o último ganhador da turma apareceu para retirar sua parte nesta quarta --os demais já tinham aparecido.
A outra aposta vencedora foi de Ipira (SC) e o sortudo não perdeu tempo, na terça, primeiro dia útil do ano, ou seja, com banco aberto, já estava com o dinheiro na mão.
O prêmio deste ano é o maior da história da loteria especial de fim de ano. Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.
Quem acertou as cinco dezenas também vai passar 2024 com mais dinheiro na conta. É o caso de 1.996 sortudos. Cada tem direito a R$ 70.083,58; outras 164.379 pessoas acertaram quatro números e vão levar R$ 1,215,71.
O apostador tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não faça isso, a pessoa perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
Foi o que aconteceu com uma aposta de São Paulo na Mega da Virada de 2020. O ganhador ou ganhadora não apareceu para retirar R$ 162,6 milhões (em valores da época, sem correção) e o prêmio, que prescreveu, se tornou o maior valor esquecido por um apostador em loterias no Brasil
De acordo com a Caixa, no ano passado, até novembro, o total de prêmios prescritos em todas as loterias soma R$ 434.384. Em 2022, o valor do ano inteiro ficou em R$ 409.122 (também sem correção pela inflação).

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