Mega da Virada: 25 apostas do ES acertam a quina e levam até R$ 490,5 mil

Não foi o prêmio principal, mas 25 apostas feitas no Espírito Santo “bateram na trave” e acertaram cinco dezenas no concurso 2670 da Mega-Sena da Virada, sorteado na noite de domingo (31). O maior valor a ser pago é de R$ 490.584,60, para um bolão feito em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.
Outras duas apostas do tipo bolão, feitas em Vila Velha, vão receber R$ 280.334,00. A maior parte dos acertos da quina foi de aposta simples, com um prêmio de R$ 70.083,58.
Cinco apostadores acertaram as seis dezenas da Mega da Virada, com prêmio principal no valor de R$ 588.891.021,22. Cada um receberá R$ 117.778.204,25. Os números milionários são: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.
Os sortudos são de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).
Confira a lista das apostas que levaram a quina no Estado: