Home
>
Política
>
Defensores públicos entram em ação contra 'lei antigênero' em escolas do ES

Defensores públicos entram em ação contra 'lei antigênero' em escolas do ES

Grupo que representa categoria se junta ao partido Rede e a movimentos sociais que apontam inconstitucionalidade em legislação aprovada pela Assembleia Legislativa

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15:48

O projeto da roda literária foi criado em 2023, desde então é o laço de união entre as meninas e o corpo docente da instituição

O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (Gaets) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o ingresso na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Lei 12.479/2025. A norma capixaba, aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, autoriza pais e responsáveis a vedar a participação dos filhos em "atividades pedagógicas de gênero" nas escolas do Estado. Para a entidade, a medida, além de inconstitucional, fere tratados internacionais assumidos pelo Brasil. 

Recomendado para você

Defesa dos parlamentares havia solicitado revisão do posicionamento da promotoria criminal para evitar ação penal, mas pedido não foi aceito

MPES volta a negar acordo com vereadores da Serra denunciados por corrupção

Grupo que representa categoria se junta ao partido Rede e a movimentos sociais que apontam inconstitucionalidade em legislação aprovada pela Assembleia Legislativa

Defensores públicos entram em ação contra 'lei antigênero' em escolas do ES

Kleilson Martins Rezende e o vice, Denis Pereira Amâncio, foram condenados a pagar quase R$ 23 mil por terem excedido o limite legal de despesas durante a disputa

Prefeito de Pedro Canário é multado por gasto irregular nas eleições de 2024

A petição do Gaets é para atuar como 'amicus curiae' — uma figura jurídica que intervém em um processo sem ser parte dele — mesma solicitação já apresentada pelo partido Rede. Assim, eles se juntam aos movimentos sociais e de defesa da igualdade que propuseram a ADI ao STF. 

No documento apresentado pelo grupo de defensores, a entidade sustenta que a vedação à abordagem de temáticas referentes a gênero no ambiente escolar contraria tratados internacionais e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao impedir a participação plena e crítica dos alunos na construção de uma sociedade livre, democrática e pluralista.

"Tal censura pedagógica configura violação flagrante aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, corroborando a inconstitucionalidade e inconvencionalidade da norma em apreço", pontua o Gaets em petição assinada por 39 defensores, entre os quais Thiago Piloni, do Espírito Santo. 

Tramitação

A Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestou, na última semana, pelo acolhimento parcial da medida cautelar proposta na ADI, pontuando que a restrição de pais a filhos não pode ser para todo conteúdo apresentado no contexto escolar.

Na manifestação apresentada, Jorge Messias disse que "o direito parental somente pode ser aplicado a atividades pedagógicas que o currículo escolar considere eletivas ou que extravasem a base curricular mínima exigida pela legislação federal de diretrizes e bases da educação", isto é, não se aplica a toda e qualquer ação desenvolvida nas escolas.

O posicionamento da AGU foi mais uma etapa na tramitação da ADI, cuja relatoria é da ministra Cármen Lúcia. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Assembleia Legislativa, com posições divergentes, já se manifestaram no processo. 

No âmbito estadual, também há uma ADI contra a lei, apresentada pelo Psol ao Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) já se manifestou na ação, e o procurador-geral de Justiça do Estado, Francisco Berdeal, pediu que a lei fosse suspensa imediatamente.

As duas ações apontam para a inconstitucionalidade da legislação. Projeto de iniciativa parlamentar tornou-se lei com a promulgação feita pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos (União), em julho, porque o governador Renato Casagrande (PSB) não se posicionou, dentro do prazo estipulado, após o projeto ter sido aprovado no Legislativo, o que se traduz em sanção tácita — aprovação decorrente do silêncio do chefe do Poder Executivo. 

No parecer do procurador-geral de Justiça, há um entendimento sobre a inconstitucionalidade da proposta aprovada, tanto do ponto de vista formal quanto material. 

Ações na Justiça

O Psol decidiu ingressar com a ação no TJES por já haver tramitação de ADI no STF, proposta pelas ONGs Aliança Nacional LGBTI+, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (Abrafh) e Fonatrans – e recentemente o partido Rede ingressou como 'amicus curiae'. No TJES, a ADI foi distribuída por sorteio para a desembargadora Janete Vargas Simões e será julgada pelo Tribunal Pleno.

Leia mais

Imagem - MPES pede que lei antigênero nas escolas do ES seja derrubada

MPES pede que lei antigênero nas escolas do ES seja derrubada

Imagem - Governo do ES diz que 'lei antigênero' é inconstitucional e indica censura

Governo do ES diz que 'lei antigênero' é inconstitucional e indica censura

Imagem - Em resposta ao STF, Ales diz que ensino de gênero pode representar 'doutrinação'

Em resposta ao STF, Ales diz que ensino de gênero pode representar 'doutrinação'

Na manifestação que fez ao STF, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) também apontou vícios de inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, e indicou a existência de censura na nova legislação. Já a Assembleia considerou, na resposta encaminhada ao Supremo, que o ensino de gênero pode ser visto como "doutrinação". 

Além das duas ADIs, o Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES) pediu a concessão de medida cautelar ao Tribunal de Contas para suspender imediatamente a aplicação da norma. 

O que prevê a lei

O artigo 2º da lei aponta como atividades pedagógicas de gênero "aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, à orientação sexual, à diversidade sexual, à igualdade de gênero e a outros assuntos similares".

A legislação também obriga as instituições de ensino no Estado a informar os pais ou os responsáveis "sobre quaisquer atividades pedagógicas de gênero que possam ser realizadas no ambiente escolar, sob pena de serem responsabilizadas civil e penalmente, conforme o caso".

"As instituições de ensino serão responsáveis por garantir o cumprimento da vontade dos pais ou dos responsáveis, respeitando a decisão de vedar a participação de seus filhos ou de seus dependentes em atividades pedagógicas de gênero", diz um dos trechos.

Por fim, a lei estabelece que o Poder Executivo deverá regulamentar as sanções aplicáveis em caso de descumprimento dessa lei no prazo de até 90 dias contados da data de sua publicação.

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) pretende cumprir, mesmo sem concordar, as determinações da nova lei. Em nota enviada em julho, o órgão informou que adotaria as providências necessárias para regulamentação e cumprimento da legislação na rede estadual de ensino. Para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), que publicou nota de repúdio, a lei é um "retrocesso que cerceia direitos e fere a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)."

LEIA MAIS 

Sedu diz que não concorda, mas que vai seguir 'lei antigênero' no ES

Sindicato de professores repudia lei que permite veto a ensino de gênero no ES

Educar para a igualdade de gênero é dever do Estado e da família

Lei de gênero coloca em risco o acesso de estudantes a uma formação integral

Lei de gênero: um marco em defesa da família, da legalidade e da liberdade

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais