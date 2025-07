Lei de gênero: um marco em defesa da família, da legalidade e da liberdade

Lei que veta ensino de gênero em escolas do ES vai parar no STF

“Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.”

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 53, parágrafo único, garante o direito dos pais de “ter ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais.”

E a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 12.4), com força supralegal no Brasil, assegura aos pais o direito de que seus filhos recebam “educação moral e religiosa conforme suas próprias convicções.”

Como deputado estadual e presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, afirmo com firmeza: vou lutar todos os dias para garantir os direitos de todas as pessoas, mas, sobretudo, o direito das famílias e das crianças, que devem ser protegidas com prioridade absoluta. Porque proteger nossas crianças é proteger o futuro do Brasil.