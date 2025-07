Educar para a igualdade de gênero é dever do Estado e da família

A Constituição é clara: a educação é direito de todos e dever conjunto do Estado e da família (art. 205), devendo visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, à cidadania e ao preparo para o trabalho. O artigo 206, inciso II, garante que o ensino deve se basear na liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, promovendo o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.

Ao permitir que famílias filtrem conteúdos sobre diversidade e igualdade de gênero, essa lei não protege crianças: ela ataca a própria essência do sistema educacional e compromete a formação de cidadãos preparados para viver em uma sociedade democrática.

Sedu diz que não concorda, mas que vai seguir 'lei antigênero' no ES

Mais do que inconstitucional, a lei afronta princípios fundamentais do Estado brasileiro. O artigo 1º, inciso III, assegura a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. O artigo 3º, inciso IV, estabelece como objetivo fundamental “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

A medida também ignora compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Tratados como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos obrigam o país a adotar políticas educacionais para promover a igualdade e combater a discriminação.

Além disso, desde 2015 o Brasil é signatário da Agenda 2030 da ONU, cujos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável incluem, entre 17 metas globais, a eliminação de todas as formas de violência e discriminação de gênero, o combate ao casamento infantil e a valorização da autonomia de meninas e mulheres.

Não se trata de um debate abstrato. São questões urgentes da nossa realidade. O Brasil ocupa o quarto lugar no mundo em números absolutos de casamentos infantis, atrás apenas de Índia, Bangladesh e Nigéria. Até 2019, nossa lei permitia casamentos de meninas com menos de 16 anos em casos excepcionais. E a violência de gênero segue alarmante: de acordo com o Anuário de Segurança, em 2024 uma pessoa foi estuprada a cada seis minutos e quatro mulheres foram vítimas de feminicídio por dia.