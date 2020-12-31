Veja o que mudou no ES e no mundo em ano marcado pela pandemia

Homenagem às vítimas da Covid-19 no ES realizada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta

Confira abaixo um pouco das acontecimentos mais marcantes no Espírito Santo e no mundo:

Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP

NOVEMBRO DE 2019

Segundo o jornal "South China Morning Post", de Hong Kong, o primeiro caso da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SRA-CoV-2), pode ter ocorrido no dia 17 de novembro do ano passado. A reportagem se baseia em dados do governo. Foi na província de Hubei, foco do surto, que uma pessoa de 55 anos teria contraído a doença.

DEZEMBRO DE 2019

Declarações oficiais do governo chinês à Organização Mundial da Saúde (OMS) informam 8 de dezembro como a data em que surgiram os primeiros casos com sintomas da doença que mais tarde foram diagnosticados com Covid-19. No dia 30, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, capital de Hubei, notifica os hospitais locais sobre uma pneumonia de causa desconhecida e pede que eles informem casos com sintomas semelhantes observados na semana anterior.

No dia 31 de dezembro, a OMS emite o primeiro alerta da doença após autoridades chinesas notificarem casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No mundo as máscaras são incorporadas ao vestuário da população.

A imagem do novo coronavírus começa a ser conhecida Crédito: Pixabay

JANEIRO DE 2020

No início do mês, o Laboratório de Xangai detecta um coronavírus similar à Sars (Síndrome respiratória aguda grave). A OMS relata que as autoridades chinesas determinaram que o surto é causado por um novo coronavírus e é confirmada a transmissão do vírus de pessoa para pessoa.

A cidade de Wuhan é colocada em quarentena. Pelo menos 17 pessoas haviam morrido nesta data, segundo o governo chinês, e mais de 570 casos haviam sido identificados, dentro e fora da China. A OMS declara o surto como uma emergência internacional de saúde.

Neste mês, foi ainda registrado o primeiro caso da doença fora da China. Tratava-se de uma pessoa que havia viajado de Wuhan para a Tailândia. Logo em seguida outro caso é identificado nos Estados Unidos, de um viajante que retornava da mesma cidade chinesa. No dia 11, foi registrada a primeira morte pelo vírus: um homem de 61 anos faleceu em Wuhan.

Logo após a decretação de medidas restritivas no ES, em março, as ruas de acesso à Terceira Ponte ficaram vazias Crédito: Fernando Madeira

Impacto no ES

Muito antes das medidas restritivas começarem a ser adotadas no Espírito Santo, ou até mesmo do registro dos primeiros casos, a economia capixaba já sentia os impactos dos desdobramentos causados pelo novo coronavírus, como relata Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Ele explica que o Espírito Santo é um dos estados com maior grau de abertura econômica - relação exportação-importação. E tem como principais parceiros econômicos a China, os Estados Unidos e a Europa, os três epicentros da Covid naquele momento. Não sofremos impactos em dezembro, mas no decorrer das medidas restritivas impostas naqueles países, a nossa balança comercial foi impactada, relata.

FEVEREIRO DE 2020

A primeira morte fora da China é confirmada. Tratava-se de um homem de 44 anos que morreu nas Filipinas. No dia 3, o Brasil declara Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Chegam ao país os 34 brasileiros repatriados que viviam na cidade chinesa de Wuhan.

No dia 11, a doença causada pelo novo coronavírus é batizada de Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). O nome, segundo a OMS, foi escolhido para evitar imprecisões e estigmas e, portanto, não se referia a uma localização geográfica, um animal, um indivíduo ou grupo de pessoas.

No dia 26, o primeiro caso de Covid-19 é confirmado no Brasil, em São Paulo. O homem de 61 anos tinha viajado para a Itália. O segundo caso foi confirmado em 29 de fevereiro. O paciente, um morador de São Paulo de 32 anos, também tinha acabado de chegar da Itália. Foi ainda um mês crítico de disseminação do coronavírus pelo mundo: na Europa, os números cresceram e a Itália se tornou o país mais afetado.

Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini

Caso confirmado no ES

A informação correta do Painel Covid-19 é de que o primeiro caso confirmado de coronavírus no Espírito Santo foi no dia 26 de fevereiro, a quarta-feira de Cinzas, de uma mulher de Vila Velha que havia retornado de viagem para a Itália, onde contraiu o vírus, no dia 20 do mesmo mês. Mas chegou a ser cogitada a existência de um caso no dia 15 de fevereiro.

MARÇO DE 2020

No dia 11, a OMS reconhece que há uma pandemia do novo coronavírus . Na data, haviam sido registrados 118 mil casos, em 114 países, com 4.291 mortes. No dia seguinte ocorre a primeira morte por coronavírus no Brasil. A paciente, uma mulher de 57 anos, havia sido internada em um hospital de São Paulo no dia anterior.

O Ministério da Saúde só confirmou que essa foi a primeira morte causada pela Covid-19 em território brasileiro meses depois, em 28 de junho. Até então, acreditava-se que o primeiro óbito causado pela doença no Brasil tinha ocorrido em 16 de março, também em São Paulo.

Donald Trump, presidente dos EUA, declara emergência nacional no país. O Ministério da Saúde do Brasil declarou reconhecimento de transmissão comunitária. Já os italianos passaram a viver no epicentro da doença: até o fim daquele mês, mais de 10 mil mortes tinham sido confirmadas.

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) Crédito: Vitor Jubini

Restrições no ES

No dia 17, o governador Renato Casagrande anuncia a suspensão das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino. O número de infectados chegava a oito, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

As restrições também atingiram atividades econômicas não essenciais, houve proibição de eventos festivos e redução de voos. Antes de se chegar ao estágio comunitário, foi necessário adotar medidas não farmacológicas para ampliar o distanciamento. Nossa taxa de transmissão era de 3,4, com dez pessoas contagiando outras 34. O percentual de recuperados da doença, que ajudariam a bloquear o contágio, era mínimo. As medidas adotadas, por necessidade, impactaram a nossa economia, relata Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

ABRIL E MAIO DE 2020

O Fundo Monetário Internacional alerta que a economia global terá seu pior ano desde a Grande Depressão de 1929. Segundo o Ministério da Economia, o país fechou 1,1 milhão de vagas de emprego entre março e abril. A expectativa para muitas famílias passou a ser o auxílio emergencial de R$ 600, lançado em abril pelo governo federal.

Em paralelo, a crise no Ministério da Saúde com o presidente Jair Bolsonaro se agrava e a exoneração do então ministro Henrique Mandetta é anunciada. No lugar, foi nomeado Nelson Teich, que também foi exonerado um mês depois.

Em maio, a Universidade de Oxford inicia testes de uma vacina contra Covid-19 em grande escala. E a cidade chinesa epicentro da pandemia, Wuhan, sai do lockdown.

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Ampliação de leitos no ES

O registro da primeira morte por coronavírus no Estado é de 1º de abril. E com o crescimento exponencial da doença, o governo do Espírito Santo começa um programa de expansão da capacidade hospitalar na rede pública. A preocupação é com a garantia de leitos de UTI, além do atendimento oferecido em enfermarias. Os hospitais já contavam com 70% de ocupação de suas UTIs.

No mesmo período, se acentua a disputa pela compra de respiradores para garantir o oferecimento de leitos de UTI. Gestora do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, recorre à Justiça para garantir a entrega dos equipamentos, que chegam ao Estado escoltados pela polícia.

No final de abril, o governo estadual começa a divulgar o Mapa de Risco das cidades capixabas, definido a partir de alguns critérios, como: a taxa de letalidade do novo coronavírus, o índice de isolamento dos moradores, a quantidade de idosos em cada município, além da a taxa de ocupação dos leitos de UTI e o coeficiente de incidência (proporção de contaminados em relação à população). Juntos definem se uma cidade está em risco baixo, moderado, alto ou extremo de transmissão do novo coronavírus.

MAIO E JUNHO DE 2020

Em maio, os estados do Pará e do Amazonas enfrentam o colapso em seus sistemas de saúde com o aumento de internações e mortes causadas pela Covid-19, situação que nas semanas seguintes passa a ser enfrentada por outros estados. Foi o mês ainda em que o Brasil ultrapassou a China com mais mortes pela doença. Em 9 de maio, o país alcança a marca de 10 mil mortos.

A discussão sobre o uso da cloroquina se intensifica e é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem a comprovação científica. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso deste tipo de medicamento causa mais efeitos colaterais do que benefícios. A entidade recomenda que o uso seja restrito a ensaios clínicos.

No início de junho, algumas cidades brasileiras começam a flexibilizar as medidas restritivas, apesar da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) recomendar cautela. No mesmo período, brasileiros começam a testar a vacina da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Começa a crise nos relatórios governamentais, que decide promover mudanças nos dados estatítiscos. Veículos de imprensa se reúnem e passam a divulgar os dados da pandemia.

Remessa de respiradores chegou ao Estado escoltada pela polícia Crédito: Reprodução Twitter Renato Casagrande

Pico de transmissão no ES

No Estado, hospitais públicos foram destinados ao tratamento exclusivo da Covid-19, com a suspensão de tratamentos, consultas e cirurgias eletivas. Chegamos a 1.500 leitos na rede pública para tratamento de pacientes com a Covid. Não houve falta de leitos. Mas o aumento de casos e as medidas restritivas geraram impactos na economia, explica Pablo Lira.

Houve também uma pressão grande junto ao governo para a construção de hospitais de campanha, semelhante ao que ocorria em outros estados. Mas a nossa opção foi por investir na rede pública, criando novos leitos. O que foi uma boa estratégia, que deixou um legado para a saúde pública do Estado, acrescenta Pablo.

Equipe durante um pequeno procedimento cirúrgico para salvar paciente de Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

JULHO A SETEMBRO DE 2020

Em julho, os EUA enviam carta à OMS anunciando a saída do país da organização. O presidente Jair Bolsonaro testa positivo para a Covid-19. Ainda neste mês, teste de uma vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, começa a ser feito no Brasil.

Em agosto, o Brasil alcança os 100 mil mortos pela Covid-19. No mundo, começam os testes com outras vacinas, como a da AstraZeneca, Coronavac, Johnson & Johnsonss e Sputnik V.

Já em setembro, a segunda onda da doença alcança a Europa, com o aumento do número de casos e de mortes. No Brasil, o general do Exército Eduardo Pazuello, que comandava o Ministério da Saúde interinamente, assumiu a pasta de forma oficial.

Queda de casos no ES

A partir de agosto, o Espírito Santo começa a registrar uma queda no número de casos confirmados da doença e ainda de óbitos.

Com o passar do tempo, assinala Pablo Lira, o tratamento da doença evoluiu. Os profissionais de saúde aprenderam com a doença. Isto, aliado a evolução dos tratamentos, com a criação de mais leitos, e ainda das medidas restritivas, permitiu a preservação de mais vidas preservando vida, explica.

O governo estadual começou a liberar algumas medidas restritivas, permitindo a retomada de algumas atividades econômicas. Começamos a observar o crescimento do comércio, dos serviços. O PIB do 3º trimestre (10,3), em comparação com o do 2º semestre, apresentou crescimento maior do que a média brasileira (7,7), o que indica que estamos apresentando recuperação econômica, explica.

Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020

Enquanto o país registrava uma queda no número de casos e de mortes, aumentam as discussões em torno da vacina contra a doença. Em novembro, logo após vários períodos de feriados e as eleições, o Brasil volta a registra um crescimento no número de casos e mortes pela doença.

O ano chega ao fim com a informação de que o Brasil irá comprar vacinas, mas sem que a Anvisa tenha autorizado nenhum dos imunizantes já disponíveis no mercado internacional.

Países como Inglaterra, Rússia e EUA já iniciaram as suas campanhas. No Brasil foi liberado apenas o plano de vacinação que prevê quatro etapas e produção de imunizantes em território nacional. Além disso, motivados pelo aumento de casos, os estados voltam a traçar estratégias de isolamento social.

Kamala Harris, vice-presidente eleita nos EUA sendo vacinada contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram/ @kamalaharris

Segunda fase da pandemia no ES

A partir de outubro, logo após uma sequência de feriados e das eleições, o número de casos e mortes da doença, que chegou ao menor patamar em outubro (293 mortes no mês), volta a apresentar crescimento. Em novembro, foram registradas 458 óbitos e em dezembro já chegamos a 706. O Estado chegou nesta terça-feira (29) aos 5.031 mortos pela doença.

Segundo Pablo Lira, o segundo pico da pandemia não tem sido tão intenso quanto foi a primeira fase. Há um avanço nas atividades econômicas, principalmente nos ambientes em que é possível fazer a prevenção da transmissão da doença com uso da máscara, distanciamento físico e higienização das mãos.

Porém, segundo Lira, há segmentos que não são tão propícios ao controle das medidas sanitárias, como bares, restaurantes e ambientes festivos. Principalmente nesta fase de final do ano, período de comemorações, quando é importante redobrar os cuidados, assinala.