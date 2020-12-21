Não há sinais que nova cepa de coronavírus cause doença mais severa, diz OMS

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que a OMS está trabalhando com cientistas para entender como as mutações afetam o vírus

Durante coletiva de imprensa, a epidemiologista Maria Van Kerkhove esclareceu que as mutações identificadas nos vírus no Reino Unido são diferentes daquelas vistas na África do Sul. "A boa notícia é que o Reino Unido tem reportado que essa variante do coronavírus não afeta a eficácia da vacina", pontuou.

De acordo com Tedros, a OMS está trabalhando com cientistas para entender como as mutações afetam o vírus. Ele voltou a destacar que as vacinas dão esperança, mas não podem ser desculpa para que as pessoas se exponham ao perigo. As medidas de contenção, como uso de máscara e distanciamento social, continuam sendo recomendas pela OMS.