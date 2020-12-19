EUA autorizam uso emergencial da vacina da Moderna

Estados Unidos autoriza uso emergencial da vacina da Moderna Crédito: Freepik

Em comunicado, o órgão destacou que poderão ser imunizados indivíduos com mais de 18 anos. A expectativa é de que a farmacêutica distribua quase 9 milhões de doses para todos os Estados e territórios já na próxima semana.

"Com a disponibilidade de duas vacinas para a prevenção da covid-19, a FDA deu mais um passo crucial na luta contra a pandemia que está provocando grande número de hospitalizações nos EUA todos os dias", destacou o comissário da entidade, Stephen M. Hahn.

O aval da agência acontece um dia depois de um painel consultivo concluir, por 20 votos a favor e uma abstenção, que os efeitos positivos do imunizante da Moderna se sobrepõe a riscos potenciais. Após revisar os testes clínicos, os especialistas confirmaram a eficácia de 94,1% do produto.