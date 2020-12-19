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Coronavírus

EUA autorizam uso emergencial da vacina da Moderna

A expectativa é de que a farmacêutica distribua quase 9 milhões de doses para todos os Estados e territórios já na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 10:18

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 10:18

Muitos cientistas políticos alertaram para a disputa que se daria pelas vacinas no mundo
Estados Unidos  autoriza uso emergencial da vacina da Moderna Crédito: Freepik
A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou, nesta sexta-feira (18), que concedeu autorização para o uso emergencial da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Moderna. O imunizador é o segundo liberado no país, uma semana após a agência dar o sinal verde para a distribuição da fórmula da Pfizer e da BioNTech.
Em comunicado, o órgão destacou que poderão ser imunizados indivíduos com mais de 18 anos. A expectativa é de que a farmacêutica distribua quase 9 milhões de doses para todos os Estados e territórios já na próxima semana.
"Com a disponibilidade de duas vacinas para a prevenção da covid-19, a FDA deu mais um passo crucial na luta contra a pandemia que está provocando grande número de hospitalizações nos EUA todos os dias", destacou o comissário da entidade, Stephen M. Hahn.

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O aval da agência acontece um dia depois de um painel consultivo concluir, por 20 votos a favor e uma abstenção, que os efeitos positivos do imunizante da Moderna se sobrepõe a riscos potenciais. Após revisar os testes clínicos, os especialistas confirmaram a eficácia de 94,1% do produto.
A imunização nos EUA começou na última segunda-feira, com a vacina da Pfizer. Hoje, o vice-presidente americano, Mike Pence, e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, foram vacinados. O presidente eleito do país, Joe Biden, deve receber a primeira dose na segunda-feira.

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