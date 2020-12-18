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Vice-presidente dos EUA toma vacina da Covid em evento ao vivo

O evento, no qual outras autoridades também foram imunizadas, foi apontado pela Casa Branca como uma iniciativa para promover a eficácia da vacina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 13:48

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 13:48

Vice-presidente dos EUA tomou vacina em um evento ao vivo
Vice -pre Crédito: Reprodução/Twitter
Mike Pence, vice-presidente dos EUA, tomou uma dose da vacina contra a Covid-19 em um evento transmitido ao vivo pela TV americana e pelas redes sociais, na manhã desta sexta (18).
O evento, no qual outras autoridades também foram imunizadas, foi apontado pela Casa Branca como uma iniciativa para promover a eficácia da vacina. Os Estados Unidos começaram a vacinação contra a Covid-19 na segunda (14).
"Não senti nada", disse Pence, 61, após receber a injeção de uma dose da vacina feita pela Pfizer-Biontech. O vice-presidente chefia a força-tarefa do governo americano para combater o coronavírus. Em seu discurso, ele recomendou o uso de máscaras.
Durante a pandemia, o presidente Donald Trump buscou minimizar a Covid inúmeras vezes. Ele realizou vários eventos que geraram aglomeração ao longo do ano, tanto em eventos oficiais como em atos de campanha para a reeleição, que perdeu.
Trump indicou que não deve participar de eventos para promover a vacina. O presidente eleito, Joe Biden, deve ser vacinado em um evento na semana que vem.

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