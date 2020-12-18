Vice-presidente dos EUA toma vacina da Covid em evento ao vivo

Vice -pre Crédito: Reprodução/Twitter

Mike Pence, vice-presidente dos EUA, tomou uma dose da vacina contra a Covid-19 em um evento transmitido ao vivo pela TV americana e pelas redes sociais, na manhã desta sexta (18).

O evento, no qual outras autoridades também foram imunizadas, foi apontado pela Casa Branca como uma iniciativa para promover a eficácia da vacina. Os Estados Unidos começaram a vacinação contra a Covid-19 na segunda (14).

"Não senti nada", disse Pence, 61, após receber a injeção de uma dose da vacina feita pela Pfizer-Biontech. O vice-presidente chefia a força-tarefa do governo americano para combater o coronavírus. Em seu discurso, ele recomendou o uso de máscaras.

VACINA: O vice-presidente Mike Pence recebeu na manhã de sexta-feira a vacina contra o coronavírus. O evento foi transmitido ao vivo.pic.twitter.com/GD5VrNcuLA — Direto da América (@DiretoDaAmerica) December 18, 2020

Durante a pandemia, o presidente Donald Trump buscou minimizar a Covid inúmeras vezes. Ele realizou vários eventos que geraram aglomeração ao longo do ano, tanto em eventos oficiais como em atos de campanha para a reeleição, que perdeu.