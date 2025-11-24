Home
>
Cotidiano
>
Julgamento da lei antigênero do ES é suspenso no STF após ministro pedir vistas

Julgamento da lei antigênero do ES é suspenso no STF após ministro pedir vistas

André Mendonça solicitou mais tempo para analisar a ação contra norma criada no Espírito Santo; relatora apontou para a inconstitucionalidade da legislação

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:17

André Mendonça, ministro do STF
André Mendonça pediu vistas do processo que tramita no Supremo Crédito: Gustavo Moreno/STF

O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Lei 12.479/2025 foi suspenso no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro André Mendonça pediu vistas do processo neste domingo (23), o que significa que ele precisa de mais tempo para analisar a norma capixaba que autoriza pais e responsáveis a vedar a participação dos filhos em "atividades pedagógicas de gênero" nas escolas do Espírito Santo

Recomendado para você

André Mendonça solicitou mais tempo para analisar a ação contra norma criada no Espírito Santo; relatora apontou para a inconstitucionalidade da legislação

Julgamento da lei antigênero do ES é suspenso no STF após ministro pedir vistas

No programa desta segunda (24), das 15h às 17h, Diony Silva ebate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: história da Igreja São Gonçalo e alimentos para nutrir pele, cabelo e unhas

Manhã desta segunda-feira (24) começou com dúvidas e adaptações de motoristas e pedestres às alterações realizadas na Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi

Mergulhão de Camburi: saiba como ficou o trânsito após interdições e desvios

A tramitação da ação já dura quatro meses e, na última sexta-feira (21), foi iniciado o julgamento virtual com a manifestação da ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI, apontando para a inconstitucionalidade da lei. Para ela, a norma viola princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a liberdade de expressão. A previsão era que o julgamento fosse concluído até o próximo dia 1º de dezembro, mas, com o pedido de vistas, esse prazo deverá se estender. A ação será apreciada por todos os ministros do STF. 

Leia mais

Imagem - Cármen Lúcia vota para derrubar lei antigênero em escolas do ES

Cármen Lúcia vota para derrubar lei antigênero em escolas do ES

Entenda o caso

Projeto de iniciativa parlamentar tornou-se lei com a promulgação feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), em julho, porque o governador Renato Casagrande (PSB) não se posicionou, dentro do prazo estipulado, após a proposta ter sido aprovada no Legislativo, o que se traduz em sanção tácita — aprovação decorrente do silêncio do chefe do Poder Executivo.

Durante a tramitação, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Procuradoria-Geral de Justiça e a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestaram contra a lei, apontando para a inconstitucionalidade da norma estadual, enquanto a Assembleia e a PGR fizeram a defesa da medida. 

No âmbito estadual, também há uma ADI contra a lei, apresentada pelo Psol ao Tribunal de Justiça, mas a tramitação foi suspensa para aguardar a decisão do STF. 

LEIA MAIS 

Justiça do ES vê censura ao ensino e suspende lei antigênero de Guarapari

Defensores públicos entram em ação contra 'lei antigênero' em escolas do ES

MP de Contas pede suspensão da aplicação da 'lei antigênero' no ES

Educar para a igualdade de gênero é dever do Estado e da família

Lei de gênero: um marco em defesa da família, da legalidade e da liberdade

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais