Supermercados de todo ES estarão fechados nesta quarta-feira (1°)

Os supermercados de todo o Espírito Santo estarão fechados nesta quarta-feira (1°), feriado do Dia do Trabalho. A determinação acontece conforme a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicomerciários. O acordo proíbe o varejo supermercadista de funcionar nesta data.