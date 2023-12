Réveillon em Camburi: reserva de espaços para tendas começa nesta quinta (21)

Não foi desta vez que o Espírito Santo emplacou uma nova façanha no Guinness World Records, o Livro dos Recordes. Após produzir a maior panela de barro do mundo em 2019, o artesão Flávio Fernandes Santos quis arriscar e criar uma com dimensões ainda maiores . No entanto, a peça quebrou neste sábado (16), durante a exibição dela em um evento em Vitória. Um fiscal do Guinness teria sido chamado para homologar o novo recorde, o que não ocorreu.

Segundo a assessoria da festa, a panela de barro apresentou uma rachadura no momento em que foi colocada no fogo. "Pode ter acontecido por diversos fatores, não tem como especificar o motivo", informou.

Mesmo com o imprevisto, o evento ainda ocorre no Clube Álvares Cabral, desde às 14 horas. Restrito a convidados, “A Maior Panela de Barro do Mundo – Edição Vitória” conta com atrações culturais, musicais e gastronômicas, na sede do clube, localizado no bairro Bento Ferreira.