Homem é preso suspeito de abusar de idosa dentro de ônibus em Viana

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Um motorista morreu em um acidente envolvendo três veículos na BR-101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um Fiat Argo que bateu de frente com uma carreta.
Um Chery Tiggo também foi atingido no acidente, mas a dinâmica do envolvimento do veículo ainda está sendo apurada. A carreta era utilizada para o transporte de produtos perigosos, mas os tanques estavam vazios no momento da colisão e continham apenas resíduos da carga.
O trânsito no local funciona em sistema de Pare e Siga, e a ocorrência segue em andamento.
Um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros vai a júri popular em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, responde pela morte da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, assassinada em 12 de maio de 2019, no distrito de Conduru.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o acusado acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Rogélio responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.
Um caixão vazio foi encontrado abandonado em um ponto de ônibus às margens da Rodovia Fued Nemer (ES 166), no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (26). A situação inusitada foi registrada em vídeo (veja acima) e intrigou moradores.
"Foi algo assustador. O caixão foi retirado do local no início da manhã, mas os moradores ficaram bem assustados, pois temiam ter um corpo lá dentro. Quando abriram, tinha apenas um pó preto", contou Luan Herrera.
A Polícia Militar informou que foi ao local e confirmou que a urna estava vazia. Como não havia corpo no interior, o objeto foi deixado no local para ser recolhido pelos órgãos responsáveis.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que não foi acionada para atender à ocorrência.
Dois motociclistas morreram após se envolverem em um acidente na ES 381, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26). Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas já estavam sem vida quando a equipe chegou ao local. A dinâmica do acidente e a identidade dos homens não foram divulgadas.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia depois que o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) constatou a morte dos condutores. Após os procedimentos no local, os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passarão por necropsia antes de serem liberados aos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.
Um homem de 78 anos ficou ferido após sofrer um acidente na ES 080, na região de Cinco Casinhas, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26).
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro sai da pista e bate contra uma árvore. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.
Segundo a PM, o teste do bafômetro não foi realizado em razão do estado de saúde da vítima. O veículo foi removido do local por um guincho particular.
Um motorista de 29 anos morreu em um acidente na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem dirigia um Toyota Corolla quando saiu da pista, bateu contra uma cerca e caiu em uma ribanceira.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o jovem já estava morto.
A PRF informou ainda que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O nome dele não foi divulgado.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26). As chamas provocaram um grande volume de fumaça na região e chegaram a atingir o jardim de uma igreja. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve registro de danos materiais, segundo o Corpo de Bombeiros.
Os militares iniciaram o combate pelo lado onde havia edificações, para impedir que o fogo se alastrasse para imóveis próximos. Em seguida, combateram os focos que avançavam em direção à rua até controlar o principal incêndio.
Após a extinção das chamas, a equipe realizou uma nova vistoria na área e identificou outro foco de incêndio no jardim da igreja, que também foi combatido. O Corpo de Bombeiros não informou a extensão da área de vegetação atingida pelo incêndio nem a possível causa do fogo. Veja como ficou o local nesta segunda-feira (27), um dia após o ocorrido.
Uma novilha de aproximadamente 300 quilos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após passar dois dias presa em uma fenda formada pela erosão do terreno, em uma área de difícil acesso na localidade de Fortaleza, distrito
de Afonso Cláudio, na Região de Serrana do Espirito Santo. O resgate foi realizado na tarde de domingo (26).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal ficou imobilizado em uma fenda localizada em uma ribanceira e não conseguia sair. Para garantir a segurança da operação e preservar a integridade da novilha, os militares utilizaram enxadas para alargar a abertura no solo, criando espaço suficiente para a movimentação do animal. Em seguida, com o auxílio de cordas, a equipe conduziu cuidadosamente a novilha morro abaixo até um local seguro.
A operação durou cerca de seis horas e foi concluída às 17h. Durante todo o atendimento, o proprietário permaneceu no local e auxiliou os bombeiros. Apesar dos dois dias em que ficou presa, a novilha foi resgatada em boas condições de saúde.
Após o salvamento, o proprietário contou que a novilha, que ainda não tinha nome, passará a se chamar "Derruba Cabo", em homenagem ao cabo Inocêncio, que sofreu uma queda durante a operação. O militar não se feriu.
Um carro modelo Chevrolet Celta bateu em um poste de iluminação pública e caiu na valeta do canteiro central da Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Novo México, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (27). O motorista, que se queixava de dores de cabeça, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Conforme apuração da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência e meia pista precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito na região.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais detalhes à Polícia Militar. Sobre o poste caído, a Prefeitura de Vila Velha informou que retirou a estrutura do local e que a substituição já está no cronograma de trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsu). Abaixo, confira imagens do acidente.
Cinco apostas realizadas no Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena do Concurso 3036, sorteado neste domingo (26), e vão levar R$ 28.109,79 cada uma.
Os sortudos que acertaram as cinco dezenas são de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, São Mateus e Vila Velha. Todas as apostas foram simples.
As seis dezenas sorteadas foram: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50. O prêmio máximo ficou acumulado e pode chegar a R$ 78 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (28).