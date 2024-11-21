Preso suspeito de tentar estuprar mulher e mostrar partes íntimas em Fundão

No dia do crime, a vítima, uma mulher de 44 anos, contou que estava indo para casa, a pé, quando foi abordada por um homem que a chamava insistentemente. Ela não olhou para trás e continuou seu caminho, mas ouviu o suspeito dizer que queria fazer sexo com ela. Percebendo que era seguida, a moça entrou no portão do prédio onde reside. Ele então teria se aproximado da entrada do imóvel, mostrando o órgão genital e realizando atos obscenos diante dela.