Polícia faz operação para prender 9 criminosos em bairros de Cariacica

A Polícia Civil deflagrou a Operação Sicário VI (sexta fase), nesta sexta-feira (19), em Cariacica. O objetivo era cumprir nove mandados de prisão e 31 mandados de busca e apreensão. Todos os 40 mandados foram cumpridos, entre prisões e apreensões. A ação ocorreu nos bairros Porto Novo (Morro do Quiabo), Aparecida, Presidente Médice e Porto de Santana e contou com o apoio de 80 policiais civis. Os alvos eram pessoas ligadas a homicídios e ao tráfico de drogas, sendo considerados "perigosos" pelos policiais.
A operação da Polícia Civil foi deflagrada por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Nove pessoas foram detidas durante a operação. Além disso, as polícias apreenderam os seguintes materiais:
- Uma porção grande de haxixe
- Um pedaço de maconha, além de 50 buchas e 5 porções da droga
- 43 pinos de cocaína
- 32 pedras de crack
- Caderno com anotações sobre tráfico
- R$ 903,00
- Balança de precisão e material para embalo de droga
- 8 cartuchos de calibre .40
- 1 motocicleta
Todas as pessoas presas foram levadas para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.