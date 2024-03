'Paciente misterioso': família de argentino atropelado no ES pede indenização

Acidente entre carretas interdita BR 101 em Rio Novo do Sul . (Leitor A Gazeta )

Um acidente entre duas carretas na BR 101, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, interditou totalmente a rodovia por cerca de duas horas e meia nesta quarta-feira (6). Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas por ambulância da Eco101, que administra a via.

As causas da batida não foram informadas pela PRF. O acidente ocorreu no km 387 e os dois veículos ficaram sob a pista. Às 13h20, a Eco101 e PRF informaram que o trecho está operando no sistema pare e siga, e pediu cautela ao transitar pelo local, principalmente em função da retenção do fluxo de veículos, ocasionando filas.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 10h52 e está em andamento. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF. As pistas estão com interdição total para atendimento.