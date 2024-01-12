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Ivan Pérez

'Paciente misterioso': morre argentino que comoveu capixabas após acidente

História viralizou em abril de 2023, quando hospital lançou campanha para identificar homem internado que não conseguia falar
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 jan 2024 às 10:09

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 10:09

Despedida do argentino Ivan Pérez
Despedida do argentino Ivan Pérez, em agosto de 2023, quando paciente voltou para o país de origem Crédito: Fernando Madeira
O argentino Ivan Pérez, conhecido como 'paciente misterioso' depois de chegar ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica, sem identificação após sofrer um acidente, morreu na madrugada desta sexta-feira (12), aos 29 anos. Ele estava internado no país de origem, desde agosto de 2023, quando foi transferido
Flavia Saracho, irmã do jovem, confirmou à reportagem de A Gazeta que Ivan teve um choque hipovolêmico, uma intercorrência emergencial causada pela perda, em grande quantidade, de líquidos e sangue. Com essa diminuição, o coração vai deixando de bombear sangue para o corpo. 
Ivan sofreu um acidente em Vila Velha em abril de 2023. Sem conseguir falar, ele deu entrada no Heac e a identidade dele virou um mistério. A unidade de saúde começou uma campanha para tentar descobrir quem era o paciente. As únicas pistas que a equipe tinha eram tatuagens pelo corpo do rapaz, muitas com temas de ufologia. A história viralizou e a família dele, que morava na Argentina, foi localizada. Em agosto, Ivan voltou para o país de origem, onde estava internado desde então.
Ele estava sem documentos e a digital dele não consta no banco de dados da Polícia Civil do Espírito Santo; tatuagens podem auxiliar
Tatuagens pelo corpo de Ivan ajudaram na identificação dele Crédito: Filipe Chicarino
A advogada Graciandre Pereira Pinto, que prestava apoio jurídico à família, relatou que a situação de Ivan vinha se agravando, que o jovem já estava debilitado e recebia cuidados paliativos. 
O jornalista Filipe Chicarino, que foi quem começou a divulgação da campanha para encontrar o paciente misterioso em abril do ano passado, fez uma publicação nas redes sociais, em parceria com o irmão de Ivan, falando sobre a morte. Veja: 

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