'Paciente misterioso': morre argentino que comoveu capixabas após acidente

O argentino Ivan Pérez, conhecido como 'paciente misterioso' depois de chegar ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica, sem identificação após sofrer um acidente, morreu na madrugada desta sexta-feira (12), aos 29 anos. Ele estava internado no país de origem, desde agosto de 2023, quando foi transferido.
Flavia Saracho, irmã do jovem, confirmou à reportagem de A Gazeta que Ivan teve um choque hipovolêmico, uma intercorrência emergencial causada pela perda, em grande quantidade, de líquidos e sangue. Com essa diminuição, o coração vai deixando de bombear sangue para o corpo.
Ivan sofreu um acidente em Vila Velha em abril de 2023. Sem conseguir falar, ele deu entrada no Heac e a identidade dele virou um mistério. A unidade de saúde começou uma campanha para tentar descobrir quem era o paciente. As únicas pistas que a equipe tinha eram tatuagens pelo corpo do rapaz, muitas com temas de ufologia. A história viralizou e a família dele, que morava na Argentina, foi localizada. Em agosto, Ivan voltou para o país de origem, onde estava internado desde então.
A advogada Graciandre Pereira Pinto, que prestava apoio jurídico à família, relatou que a situação de Ivan vinha se agravando, que o jovem já estava debilitado e recebia cuidados paliativos.
O jornalista Filipe Chicarino, que foi quem começou a divulgação da campanha para encontrar o paciente misterioso em abril do ano passado, fez uma publicação nas redes sociais, em parceria com o irmão de Ivan, falando sobre a morte. Veja: