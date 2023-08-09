-Paciente 'misterioso' do ES recebe alta e volta para Argentina

Ivan Pérez e o irmão Emmanuel, durante a internação no Heac Crédito: Bernardo Bracony

O "paciente misterioso" Ivan Pérez, internado há cerca de quatro meses no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica , finalmente vai retornar para a Argentina. Toda a angústia da família deve terminar nesta quinta-feira (11), por volta das 11h, quando o voo que levará ele para o país vizinho deve sair do Aeroporto de Vitória.

Segundo apurado pelo repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o governo argentino vai custear o retorno do homem para Buenos Aires. Parentes já haviam informado que não tinham condições financeiras de fazer o translado e chegaram até a fazer uma vaquinha virtual.

Quem acompanhava o malabarista em terras capixabas desde maio era o irmão, Emmanuel Pérez. No entanto, ele precisou retornar para a Argentina, já que a esposa está grávida e requer maiores cuidados. Outra irmã de Ivan e o filho vieram para o Estado e devem embarcar com ele nesta quinta.

Em um vídeo gravado para a TV Gazeta, Emmanuel afirmou estar aliviado com a transferência e agradeceu aos brasileiros que acolheram o "hermano".

"Não consigo deixar de falar da felicidade desse momento. Sou muito feliz pela transferência de meu irmão, depois de tanta luta, de tanta coisa ruim, de tanta coisa boa também no Brasil. A gente conseguiu essa transferência e fico muito feliz e muito agradecido pela ajuda", destacou.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), responsável pelo Heac, confirmou que Ivan Pérez recebeu alta hospitalar e que o próprio hospital vai fazer o transporte do paciente até o Aeroporto de Vitória.

Relembre

A angústia chegou ao fim dias depois: com a repercussão do caso, finalmente o homem foi identificado. Tratava-se do malabarista argentino Ivan Pérez, de 28 anos. Ele estava no Brasil há dois anos, e nem os familiares sabiam da residência no Espírito Santo.

Um irmão do argentino veio até o Estado para visitá-lo e conversou com a reportagem da TV Gazeta: "Foi um momento muito forte. É difícil vê-lo assim, mas não vamos deixar de lutar nem deixá-lo sozinho. Sei que se fosse eu ou qualquer outra pessoa nessa situação, ele também ajudaria”, garantiu Emmanuel Pérez.

Ele contou ainda que conseguiu viajar ao Espírito Santo graças a valores doados ainda em Buenos Aires . Na época, Emmanuel ainda não sabia quando nem como voltaria ao país de origem, tampouco como levaria o irmão, mas disse que confia na solidariedade das pessoas.