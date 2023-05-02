Familiares chegam da Argentina para reencontrar "paciente misterioso" no ES

Emmanuel ao lado do irmão Ivan Pérez, no Heac, nesta terça-feira (2) Crédito: Filipe Chicarino

A história do “paciente misterioso” do Espírito Santo ganhou mais um capítulo feliz: na manhã desta terça-feira (2), a família de Ivan Pérez esteve no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica , e realizou uma visita ao malabarista argentino, de 28 anos. Quem esteve na unidade foi o irmão dele, Emmanuel Pérez.

Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o parente disse ter ficado emocionado com o reencontro. “Foi um momento muito forte. É difícil vê-lo assim, mas não vamos deixar de lutar nem deixá-lo sozinho. Sei que se fosse eu ou qualquer outra pessoa nessa situação, ele também ajudaria”, garantiu.

"Tenho confiança de que ele vai se recuperar aos poucos. Ele não respondia e não fazia nenhum movimento, mas hoje ele moveu a mão. Se há vida, há esperança" Emmanuel Pérez - Irmão de Ivan

Para a assessoria do hospital, o Emmanuel contou que a família não tinha notícias de Ivan há cerca de quatro meses. Pessoalmente, eles não se viam desde o falecimento da mãe, ainda em 2019. Naquela época, o malabarista deixou a Argentina para “desbravar o mundo” com viagens.

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O irmão Emmanuel contou que conseguiu viajar ao Espírito Santo graças a valores doados ainda em Buenos Aires. Por enquanto, ele ainda não sabe quando nem como vai voltar ao país de origem, tampouco como levará o irmão, mas disse que confia na solidariedade das pessoas.

Acidente, mistério e identificação

Na manhã de 15 de março deste ano, um homem foi atropelado na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa , em Vila Velha . Após o acidente, ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória . Com lesões pelo corpo, a vítima não falava nem possuía documentos pessoais.

De acordo com a Polícia Militar , o motorista do carro disse que o pedestre atravessou, de forma inesperada, na frente dele e não conseguiu frear a tempo. O teste do bafômetro deu resultado negativo. Para tentar identificar a vítima, a Polícia Civil coletou as digitais – que não constavam no banco de dados do Espírito Santo.

Quase um mês depois, no dia 13 de abril, o “paciente misterioso” foi transferido para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica. No local, ele continuou com o tratamento para o traumatismo craniano que sofreu e seguia com insuficiência respiratória, fazendo uso de sonda para se alimentar e sem se comunicar.

As tatuagens ajudaram o paciente a ser identificado e também para que os familiares o localizassem Crédito: Filipe Chicarino

Segundo a equipe do Heac, a família dele ficou sabendo do caso por meio de um morador de São Paulo que viu o assunto nas redes sociais. “Começamos a fazer perguntas e, até o momento, são identificações bem próximas. Os parentes estão radiantes e emocionados”, revelou a psicóloga Mirella Vallandro dos Santos.