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Emoção

Familiares chegam da Argentina para reencontrar "paciente misterioso" no ES

Vítima de acidente de trânsito, ele foi socorrido pelo Samu no dia 15 de março; após repercussão, parentes argentinos o reconheceram e viajaram até o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2023 às 15:40

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 15:40

Emmanuel ao lado do irmão Ivan Pérez, no Heac, nesta terça-feira (2)
Emmanuel ao lado do irmão Ivan Pérez, no Heac, nesta terça-feira (2) Crédito: Filipe Chicarino
A história do “paciente misterioso” do Espírito Santo ganhou mais um capítulo feliz: na manhã desta terça-feira (2), a família de Ivan Pérez esteve no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica, e realizou uma visita ao malabarista argentino, de 28 anos. Quem esteve na unidade foi o irmão dele, Emmanuel Pérez.
Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o parente disse ter ficado emocionado com o reencontro. “Foi um momento muito forte. É difícil vê-lo assim, mas não vamos deixar de lutar nem deixá-lo sozinho. Sei que se fosse eu ou qualquer outra pessoa nessa situação, ele também ajudaria”, garantiu.
"Tenho confiança de que ele vai se recuperar aos poucos. Ele não respondia e não fazia nenhum movimento, mas hoje ele moveu a mão. Se há vida, há esperança"
Emmanuel Pérez - Irmão de Ivan
Para a assessoria do hospital, o Emmanuel contou que a família não tinha notícias de Ivan há cerca de quatro meses. Pessoalmente, eles não se viam desde o falecimento da mãe, ainda em 2019. Naquela época, o malabarista deixou a Argentina para “desbravar o mundo” com viagens.
Familiares chegam da Argentina para reencontrar "paciente misterioso" no ES
O irmão Emmanuel contou que conseguiu viajar ao Espírito Santo graças a valores doados ainda em Buenos Aires. Por enquanto, ele ainda não sabe quando nem como vai voltar ao país de origem, tampouco como levará o irmão, mas disse que confia na solidariedade das pessoas.

Acidente, mistério e identificação

Na manhã de 15 de março deste ano, um homem foi atropelado na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha. Após o acidente, ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Com lesões pelo corpo, a vítima não falava nem possuía documentos pessoais.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro disse que o pedestre atravessou, de forma inesperada, na frente dele e não conseguiu frear a tempo. O teste do bafômetro deu resultado negativo. Para tentar identificar a vítima, a Polícia Civil coletou as digitais – que não constavam no banco de dados do Espírito Santo.
Quase um mês depois, no dia 13 de abril, o “paciente misterioso” foi transferido para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica. No local, ele continuou com o tratamento para o traumatismo craniano que sofreu e seguia com insuficiência respiratória, fazendo uso de sonda para se alimentar e sem se comunicar.
Ele estava sem documentos e a digital dele não consta no banco de dados da Polícia Civil do Espírito Santo; tatuagens podem auxiliar
As tatuagens ajudaram o paciente a ser identificado e também para que os familiares o localizassem Crédito: Filipe Chicarino
Na tentativa de identificá-lo, a unidade divulgou fotos do homem e das tatuagens que ele possui – a maioria com temas relacionados à atividade extraterrestre. Com a repercussão do caso na mídia e em A Gazeta, no dia seguinte (28 de abril), a identidade dele já foi descoberta: tratava-se do argentino Ivan Pérez, de 28 anos.
Segundo a equipe do Heac, a família dele ficou sabendo do caso por meio de um morador de São Paulo que viu o assunto nas redes sociais. “Começamos a fazer perguntas e, até o momento, são identificações bem próximas. Os parentes estão radiantes e emocionados”, revelou a psicóloga Mirella Vallandro dos Santos.
Conforme o relato dos familiares, Ivan Pérez saiu da Argentina há quatro anos, mas sempre manteve contato. No entanto, há meses, a família não conseguia mais conversar com ele. De acordo com Emmanuel Pérez, o irmão tem uma deficiência sensorial para falar. Ele espera que o atropelamento seja investigado.

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