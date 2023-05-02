Motorista embriagado é preso após fazer zigue-zague na Praia do Canto

Motorista embriagado é flagrado fazendo zigue-zague em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória

Um homem de 37 anos foi preso após ser flagrado, pela Guarda Municipal de Vitória, realizando manobras de zigue-zague com o carro na Avenida Saturnino Rangel de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, na noite desta segunda-feira (1º). Após perceberem a movimentação atípica do veículo, os agentes de trânsito solicitaram que o motorista encostasse para realizar uma averiguação.

Segundo os agentes, o condutor apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado após ele ser submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para consumo de bebida alcoólica – com resultado de 0,73 ml/g (acima de 0,33 é enquadrado como crime de trânsito).

Motorista embriagado é flagrado fazendo zigue-zague em Vitória

Além de estar conduzindo o veículo embriagado, segundo os agentes, o motorista estava dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com o licenciamento vencido. O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória e o veículo foi removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). Ele não teve o nome divulgado pelas autoridades.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito de 37 anos foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).