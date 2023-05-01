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Valor sentimental

Velejadora faz apelo para recuperar troféus roubados da casa dos pais

Registros das conquistas em 20 anos de carreira foram levados da casa dos pais de Juliétty Tesch, em Consolação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2023 às 20:13

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 20:13

Velejadora Julliety Tesch tem troféus roubados na casa dela
Velejadora Julliety Tesch teve troféus roubados na casa dela Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Após ter a casa arrombada na semana passada e ficar sem cerca de 20 troféus conquistados ao longo da carreira, a velejadora Juliétty Tesch faz um apelo para recuperar os materiais levados da garagem da casa dos seus pais, que ficavam em uma caixa.
Os troféus tinham materiais diversos, de pouco valor para revenda, como bronze, madeira e gesso e juntos pesavam quase 100 quilos. Por isso, a família desconfia que mais de um criminoso invadiu a casa da família, que fica em Consolação, Vitória.
A família dormia na hora que a casa foi invadida, na quarta-feira da semana passada, dia 26, informou a velejadora ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
"Tem pouco valor para revenda, mas tem muito valor pra mim. Não foi fácil chegar nesses campeonatos e conquistar os troféus, né? Aquela história toda de escola pública, sem patrocínio... Então, cada conquista dessa tem muito valor para mim. Caso alguém encontre e queira devolver, eu vou ficar imensamente agradecida."
Juliétty Tesch - Velejadora
Velejadora Julliety Tesch tem troféus roubados na casa dela
Julliety Tesch fez apelo para recuperar troféus roubados na casa dela Crédito: TV Gazeta/Reprodução
A velejadora mora no Espírito Santo e tem 20 anos de carreira. Ela foi campeã sul-americana na categoria feminina no ano de 2020 e atualmente compete pelo Clube Álvares Cabral. No próximo mês, a atleta vai disputar uma nova etapa da competição nacional da categoria.
Velejadora faz apelo para recuperar troféus roubados da casa dos pais

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