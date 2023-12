'Maior panela de barro do mundo' quebra e não bate novo recorde no ES

Lula chega ao Estado na tarde desta sexta (15) para inaugurar as obras do Contorno do Mestre Álvaro , na Serra , uma importante intervenção viária para retirar o fluxo de cargas pesadas de um trecho da BR 101 , mais urbano, e que será municipalizado até janeiro .

No local do evento, movimentos sociais, sindicatos e integrantes do governo do Espírito Santo já aguardam Lula. O presidente deverá seguir para o Contorno acompanhado do governador Renato Casagrande (PSB), que vai recepcioná-lo no Aeroporto de Vitória.