Açaí capixaba: fruto é transformado em sorvete, doces e tortas no ES

Apesar da semelhança entre os frutos, o juçara, fruto típico capixaba, tem mais vitaminas e antioxidantes do que o açaí verdadeiro

A juçara é uma palmeira nativa da Mata Atlântica que, no passado, entrou para a lista de espécies ameaçadas de extinção porque era explorada para extração do palmito. Foi apelidada de 'açaí capixaba' por gerar frutos com polpa semelhante ao açaí verdadeiro, típico da Região Amazônica.