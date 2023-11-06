Maior panela de barro do mundo vai bater novo recorde no ES

O Espírito Santo, terra da moqueca, detém o recorde de maior panela de barro funcional do mundo. Com 1,42m de diâmetro, o utensílio gigante foi confeccionado em 2019 pelo artesão Flávio Fernandes Santos, membro da Associação das Paneleiras de Goiabeiras. A façanha foi registrada no Guinness World Records, o Livro dos Recordes.
Neste ano de 2023, Flávio e sua equipe estão produzindo uma peça ainda maior, com 1,50m de diâmetro, para estabelecer um novo recorde. Para inaugurar a nova maior panela de barro do mundo, o chef Roberto Malacarne, de Conceição da Barra, vai preparar nela uma moqueca capixaba, em um evento marcado para 16 de dezembro, às 14h, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Restrito a convidados, o evento “A Maior Panela de Barro do Mundo – Edição Vitória” terá a presença de um fiscal do Guinness World Records para homologar a quebra do recorde, e também atrações culturais, musicais e gastronômicas, na sede do clube, localizado no bairro Bento Ferreira.