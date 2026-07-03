Linha do aquaviário terá viagens extras para atender festival de música na Prainha

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) acrescentou viagens até 0h30min para o retorno do público após o encerramento das apresentações. No total, serão 57 viagens a mais, ocorrendo a cada 20 minutos entre as estações no início da operação e a cada 15 minutos próximo ao término.
Horários da linha 402
Sexta-feira (03/07)
Partidas da Prainha: 19h45, 20h05, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h40, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 0h15 e 0h30.
Partidas da Praça do Papa: 20h20, 20h40, 21h, 21h20 e 21h40.
Sábado (04/07)
Partidas da Prainha: 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 0h15 e 0h30.
Partidas da Praça do Papa: 18h, 18h20, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20 e 21h40.