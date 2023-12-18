Jovem é flagrada tentando entrar com drogas em presídio de Cachoeiro

A Prefeitura de Guarapari emitiu um alerta de saúde nesta quinta-feira (6) devido ao aumento de casos de catapora (varicela) no município. A doença é altamente contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há o aumento no número de casos confirmados e também de notificações que seguem em investigação. A coordenadora da Vigilância, Diana Simões, destacou que a principal orientação é que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, para evitar a transmissão para demais pessoas.





"Estamos acompanhando de perto todos os casos notificados e realizando as investigações necessárias. É importante que a população fique atenta aos sintomas e procure uma unidade de saúde assim que houver suspeita. Também orientamos que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, evitando a transmissão para outras pessoas", disse a coordenadora.





Segundo o órgão de saúde, é importante procurar uma unidade de saúde se apresentar febre acima de 38,5°C, dor de cabeça, mal-estar, manchas vermelhas que evoluem para bolhas e crostas e coceira intensa. Além disso, embora seja mais comum na infância, a doença pode apresentar formas mais graves em gestantes, adultos e pessoas com baixa imunidade.





A Prefeitura de Guarapari reforçou que a vacina contra a varicela é gratuita e está disponível nas unidades de saúde para o público contemplado pelo Calendário Nacional de Vacinação.