Jovem é flagrada tentando entrar com drogas em presídio de Cachoeiro

BR 101: proposta de renegociação do contrato da Ecorodovias está sendo analisada pelo TCU. (Mosaico Imagem)

Com a proposta de renegociação do contrato da Ecorodovias em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), espera que as obras da BR 101 sejam retomadas em até seis meses.

“Nosso desejo é que até março a gente possa ter isso resolvido no Tribunal de Contas (da União), e, assinada essa repactuação, que a gente possa talvez ter obra no primeiro semestre do ano que vem.”

A fala foi feita em entrevista à imprensa, após a cerimônia de inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro dos Transportes, Renan Filho, com quem Casagrande disse ter discutido a questão da BR 101.