Jovem de 18 anos morre em acidente de moto em Muqui

Um homem de 42 anos foi preso após tentar invadir a casa de um soldado da Cavalaria da Polícia Militar no bairro Caratoíra, em Vitória. O caso aconteceu na quarta-feira (5). Identificado como Patrick Muniz do Carmo Nascimento, ele foi contido e agredido por moradores da região antes da chegada da polícia.





Segundo informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, apenas a filha adolescente do policial estava na residência no momento da invasão. O suspeito quebrou uma janela para entrar no imóvel, e a jovem começou a gritar por socorro. Ao ouvirem os pedidos de ajuda, vizinhos foram até o local e imobilizaram o homem.





De acordo com o boletim de ocorrência, o soldado foi informado sobre o ocorrido, foi até a residência e pediu aos moradores que interrompessem as agressões até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.





Quando os policiais chegaram, encontraram apenas o suspeito ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, recebeu atendimento médico e teve alta logo depois.





A Polícia Civil informou que Patrick foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por violação de domicílio e dano qualificado. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Patrick e mantém este espaço aberto para um posicionamento.