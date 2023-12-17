Grávida fica ferida em acidente entre moto e carro em Colatina

O acidente ocorreu na noite deste sábado (16); populares foram ao local após a batida Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem e uma mulher - grávida de cinco semanas - ficaram feridos após um acidente entre um carro e uma moto em Colatina , na noite deste sábado (16). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o acidente ocorreu no bairro Colatina Velha, após um carro cruzar a pista sobre a faixa contínua. As vítimas foram conduzidas ao hospital e o estado de saúde não foi informado.

O motociclista relatou que seguia sentido ao Centro, quando um carro cruzou a pista, e não foi possível evitar a colisão. O motorista do carro, que trafegava sentido ao bairro IBC, confirmou que cruzou a pista sobre faixa dupla contínua, quando a motocicleta bateu na lateral do carro.

A gestante estava na carona da moto. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a mulher relatava fortes dores na região da barriga, enquanto o condutor da moto ficou com escoriações na perna e no braço, além de dores pelo corpo.

O motorista do carro, que não se feriu, foi encaminhado à delegacia e submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ainda conforme o relato dos policiais, o condutor da moto não foi submetido ao teste por ter sido socorrido ao hospital, mas, segundo o boletim, ele não apresenta sinais de ingestão de bebida alcoólica.