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Grávida fica ferida em acidente entre moto e carro em Colatina

Colisão foi registrada pela Polícia Militar na noite deste sábado (16); mulher relatou dores na barriga enquanto o piloto da moto sofreu alguns ferimentos

Publicado em 17 de Dezembro de 2023 às 14:43

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

17 dez 2023 às 14:43
Mulher grávida fica ferida em acidente em Colatina
O acidente ocorreu na noite deste sábado (16); populares foram ao local após a batida Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem e uma mulher - grávida de cinco semanas - ficaram feridos após um acidente entre um carro e uma moto em Colatina, na noite deste sábado (16). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o acidente ocorreu no bairro Colatina Velha, após um carro cruzar a pista sobre a faixa contínua. As vítimas foram conduzidas ao hospital e o estado de saúde não foi informado.
O motociclista relatou que seguia sentido ao Centro, quando um carro cruzou a pista, e não foi possível evitar a colisão. O motorista do carro, que trafegava sentido ao bairro IBC, confirmou que cruzou a pista sobre faixa dupla contínua, quando a motocicleta bateu na lateral do carro.
A gestante estava na carona da moto. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a mulher relatava fortes dores na região da barriga, enquanto o condutor da moto ficou com escoriações na perna e no braço, além de dores pelo corpo.
O motorista do carro, que não se feriu, foi encaminhado à delegacia e submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ainda conforme o relato dos policiais, o condutor da moto não foi submetido ao teste por ter sido socorrido ao hospital, mas, segundo o boletim, ele não apresenta sinais de ingestão de bebida alcoólica.
Os ocupantes da moto foram atendidos pelo Samu/192 e encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos. A Polícia Civil informou que o motorista do carro, de 67 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.
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