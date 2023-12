Grávida fica ferida em acidente entre moto e carro em Colatina

Colisão foi registrada pela Polícia Militar na noite deste sábado (16); mulher relatou dores na barriga enquanto o piloto da moto sofreu alguns ferimentos

Um homem e uma mulher - grávida de cinco semanas - ficaram feridos após um acidente entre um carro e uma moto em Colatina, na noite deste sábado (16). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o acidente ocorreu no bairro Colatina Velha, após um carro cruzar a pista sobre a faixa contínua. As vítimas foram conduzidas ao hospital e o estado de saúde não foi informado.