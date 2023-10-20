Jorge e Mateus prometem agitar o Kleber Andrade com show neste sábado (21)

A dupla Jorge e Mateus Crédito: Cadu Fernandes/Instagram/@jorgeemateus

Jorge & Mateus prometem agitar Cariacica com o espetáculo "Único". A apresentação rola neste sábado (21), no Estádio Kleber Andrade, a partir das 17h. Os bilhetes estão disponíveis no site quero2ingressos.com.br. Em turnê para celebrar os 18 anos de carreira,prometem agitarcom o espetáculo "Único". AOs bilhetes estão disponíveis no site quero2ingressos.com.br.

Além da dupla, o line-up conta com Bruno & Marrone, Mari Fernandez e Pedro Libe. Uma curiosidade: a nova turnê se chama "Único" exatamente por conta dessas participações especiais, pois em cada cidade há uma mudança no cast. Até agora, "Único" passou por Goiânia/GO, Belém/PA, São Luís/MA, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP e Manaus/AM.

Além do novo espetáculo, Jorge & Mateus comemoram as recém-indicações ao Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o projeto "É Simples Assim", gravado em fevereiro de 2022 em São Paulo/SP.