Homens presos por furtar envelopes de depósito no ES eram de quadrilha do Rio

Preso na manhã desta sexta-feira (8) escondido em um bunker improvisado na casa do pai , no bairro Bonfim, em Vitória , o traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, criminoso mais procurado do Espírito Santo, vai seguir preso em terras capixabas. A reportagem de A Gazeta apurou que Marujo não vai ser transferido para nenhuma unidade em outro Estado brasileiro.

Para que Marujo seja mandado para outra unidade do sistema prisional, ou até mesmo em um presídio federal, há necessidade de um pedido e decisão da Justiça. Ele é chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Segundo o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, o traficante já tem um destino previsto: a Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana. O secretário afirmou durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8) que não há motivos para diferenciar Marujo de outros presos, o encaminhando para um presídio federal, por exemplo. "O que vamos fazer com ele? Colocá-lo numa cela. Não há porque enobrecê-lo. Ele é um criminoso como outro qualquer", disse.

Ainda segundo o secretário, é esperado que promotores peçam a inclusão de Marujo em um regime disciplinar diferente dos outros. Isso significa, de acordo com Pacheco, que o criminoso deve ficar mais isolado que o normal. "Os promotores vão pedir aos juízes a inclusão dele no regime disciplinar diferenciado. Regime muito duro. Ele vai ficar custodiado na Penitenciária de Segurança máxima II. Se for para o regime disciplinar diferenciado, o regime de visitas é bem duro, por exemplo, não pode ter contato físico", explicou.