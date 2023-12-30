Governo do ES vai investir R$ 69 milhões em macrodrenagem em Vila Velha

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Um caminhão atingiu seis veículos estacionados na Avenida Eldes Scherrer de Souza, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta terça-feira (5). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.
As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. Imagens registradas no local (veja acima) mostram que todos os veículos tiveram a lateral esquerda danificada. Segundo a Guarda Municipal, os carros estavam estacionados de forma regular.
Após a colisão, agentes sinalizaram o trecho para garantir a segurança dos motoristas e organizar o trânsito. O fluxo de veículos foi normalizado em seguida.
Um poste caiu após ser atingido por uma carreta na Rua Crisálida, no bairro Porto Canoa, na Serra, na tarde desta quarta-feira (5). Segundo a EDP, equipes da concessionária foram enviadas ao local e trabalham na substituição da estrutura.
Apesar da queda do poste, o fornecimento de energia elétrica não foi interrompido na região.
Além da interdição prevista para a BR-101 na Serra, outro trecho da rodovia será bloqueado nesta quinta-feira (6). Desta vez, a operação ocorrerá no quilômetro 386,1, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, entre 14h e 15h, para a realização de um desmonte de rochas.
Segundo a Ecovias Capixaba, caso seja necessário, o tráfego passará a operar no sistema de pare e siga após a detonação, durante a limpeza da pista. A intervenção integra as obras de duplicação da BR-101.
A concessionária informou que a operação poderá ser cancelada e remarcada em caso de chuva ou de outras condições meteorológicas adversas. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização no local.
O quilômetro 239 da BR 101, na Serra, será totalmente interditado nos dois sentidos a partir das 14h desta quinta-feira (6) para a realização de uma operação de fragmentação de rochas. Segundo a Ecovias capixaba, responsável pela rodovia, o trecho fica próximo à praça de pedágio, cerca de três quilômetros no sentido Norte. A intervenção faz parte das obras de duplicação da via.
De acordo com a concessionária, a previsão é de que o bloqueio dure uma hora e meia, com a liberação da via às 15h30. Caso seja necessário, o sistema de Pare e Siga será adotado após este período até a normalização do tráfego.
Outra interdição na BR-101 também está prevista para esta quinta-feira (6), no km 386,1, em Rio Novo do Sul. A Ecovias informou ainda que as operações poderão ser canceladas e remarcadas em caso de chuva ou de outras condições meteorológicas adversas. A orientação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização implantada no local.
Um homem foi detido com cerca de 4,1 kg de drogas na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais e foi localizado escondido no banheiro de uma residência. A corporação não divulgou a identidade dele.
A ação aconteceu após denúncias de que drogas estavam sendo fracionadas e comercializadas nas proximidades do ponto conhecido como "Terreirão", na Rua Solimar Alves Leite. Durante as buscas, um dos suspeitos tentou escapar pulando muros de residências da região e se escondeu no banheiro da casa de uma moradora. A entrada dos policiais na residência foi autorizada pela proprietária.
Com o apoio da equipe K9, os militares apreenderam tabletes de maconha, porções de cocaína, crack, haxixe e uma balança de precisão. Ao todo, cerca de 4,1 quilos de entorpecentes foram recolhidos.
O suspeito foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo registrada e que os procedimentos adotados pelo delegado seriam divulgados após a conclusão do registro.
Uma falha no fornecimento de internet interrompeu os serviços da Delegacia de Polícia de Migração da Polícia Federal (Delemig), localizada no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quarta-feira (5). Segundo a PF, o problema foi causado pelo rompimento de um cabo da operadora responsável pelo serviço. Até a publicação desta reportagem, a conexão ainda não havia sido restabelecida.
A corporação orientou que as pessoas afetadas pela interrupção façam o reagendamento do atendimento. Os casos mais urgentes ou específicos serão analisados individualmente. Para mais informações, a Delemig disponibiliza o telefone (27) 3149-8700 e o e-mail [email protected].
A Polícia Federal informou que acompanha a situação e afirmou que as medidas necessárias para normalizar o atendimento já estão sendo adotadas.
Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos na madrugada de terça-feira (4) após invadirem uma pizzaria para furtar um cofre no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos abandonaram o cofre e outros objetos furtados ao perceberem a chegada das equipes. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.
De acordo com a PM, a corporação foi acionada após a denúncia de que três pessoas haviam invadido o estabelecimento. O grupo quebrou um vidro para entrar na pizzaria, arrombou o cofre, retirou dinheiro do caixa, tentou furtar um notebook e danificou uma máquina de cartão. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos deixaram os materiais para trás e fugiram.
Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram alcançados e encaminhados, juntamente com os objetos recuperados, à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo à tentativa de furto qualificado e encaminhado à Unidade de Internação Provisória Sul (Unip Sul), do Iases.
Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma carreta no km 167 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (4). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, o veículo envolvido deixou o local e não havia sido localizado até o atendimento da ocorrência.
Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. A vítima foi socorrida em estado grave. A reportagem de A Gazeta procurou a PRF para saber se o motorista foi localizado e quais são as circunstâncias do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Após denúncias de moradores do bairro Morada do Lago, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Militar apreendeu um revólver, munições, drogas e materiais utilizados no tráfico em uma casa na noite de segunda-feira (3). Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.
Segundo a PM, os militares foram informados de que o imóvel, localizado em um beco, era usado para armazenar e comercializar entorpecentes. Ao chegarem ao local, encontraram a residência com a porta parcialmente aberta. Do lado de fora, os policiais visualizaram um tablete de crack, uma balança de precisão e um revólver, além de sentirem um forte odor característico da droga. Diante da situação, as equipes entraram no imóvel.
Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre 22, sete munições do mesmo calibre, quatro tabletes grandes de crack, uma pedra média e 328 pedras menores da mesma droga, um tablete de cocaína, duas porções de cocaína, duas facas, um rolo de papel-filme, sete balanças de precisão, diversos pinos para embalar entorpecentes, um relógio e uma câmera de segurança que, segundo a corporação, estava prestes a ser instalada na residência. No total, as drogas apreendidas tem quase 3,5 kg.
Todo o material foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Conforme informa a Polícia Civil, os entorpecentes serão encaminhados ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisados e, depois, incinerados. Já a arma de fogo será levada ao Departamento de Balística Forense da PCIES.
Um feto do sexo feminino foi encontrado em uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada para a unidade, localizada no bairro Maria Niobe, em Serra Sede.
A Polícia Civil informou que o feto tinha aproximadamente 25 semanas e que o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver. A investigação segue em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Ninguém foi detido.
O feto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Secretaria Municipal de Saúde da Serra informou que também apura o caso.