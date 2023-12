Governo do ES vai investir R$ 69 milhões em macrodrenagem em Vila Velha

Caminhão estava carregado com legumes e verduras. (Divulgação | Defesa Civil de Itarana)

Um caminhão carregado com legumes e verduras tombou na ES 261, na região conhecida como "Serra do Limoeiro", zona rural de Itarana, na manhã desta quinta-feira (28). O acidente deixou a rodovia interditada no local.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o motorista do veículo, que não quis ser identificado, informou que havia feito o carregamento em Santa Maria de Jetibá e a carga seria entregue em Governador Valadares, Minas Gerais. Quando estava descendo a Serra do Limoeiro, o motorista disse que o caminhão perdeu o freio. Além dele, outro ocupante estava no veículo. Ambos tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados a um hospital da região.

A Polícia Militar, a Defesa Civil de Itarana e os Bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá estiveram no local do acidente. Até às 11h desta quinta-feira, o caminhão seguia tombado na pista e a rodovia, interditada. Às 11h30, a Defesa Civil da cidade informou que metade da pista estava liberada e o trânsito no local seguia no modelo "pare e siga".