As 10 matérias mais lidas pelos assinantes de A Gazeta em 2023

O ano de 2023 vai chegando ao fim e A Gazeta separou uma lista das 10 matérias mais lidas pelos assinantes. Na lista, figura reportagens sobre disputas tradicionais, prisão de empresários, entre outros. Confira abaixo:
01
Empresários e donos de faculdade entre presos suspeitos de lavagem de dinheiro
Empresários e até o dono de uma faculdade foram detidos na segunda fase da Operação Frisson - realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Oito foram denunciados por atuação em organização criminosa e lavagem de dinheiro dos valores obtidos com a exploração do jogo do bicho.
02
Escola tradicional de Vitória fecha as portas após 30 anos
No dia 22 de dezembro, a tradicional e inovadora Escola Upuerê, localizada na Enseada do Suá, em Vitória, encerrou definitivamente suas atividades, por conta de uma crise financeira.
03
SBT rompe contrato com a Rede Tribuna no Espírito Santo
O SBT rompeu um acordo de décadas que tinha com o Grupo João Santos e a Rede Tribuna. A rede de televisão paulista informou que a TV Tribuna teria que desligar a chave em 1º de julho de 2023.
04
Pastor é afastado da Igreja Batista da Praia do Canto mas vai recorrer
O Pastor Usiel Carneiro de Souza, de 60 anos, dez deles à frente da Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória, anunciou em uma live no canal da congregação, que iria recorrer da liminar concedida pela Justiça que o afastou da presidência da organização religiosa.
05
Juiz do ES é acusado de deixar serviço de lado para ser empresário e cuidar de granja
Para a Corregedoria-Geral da Justiça, a "verdadeira profissão" de Valeriano Cezario Bolzan, de Venda Nova do Imigrante, está no ramo do agronegócio. Outras seis suspeitas foram listadas, entre elas, uso de espaço do Fórum para "encontros íntimos"
06
Maely Coelho compra o Siribeira em Guarapari por R$ 25 milhões
O empresário Maely Coelho fechou a compra do Siribeira Iate Clube, no Centro de Guarapari, por R$ 25 milhões. A transação se deu diretamente com os sócios da instituição fundada em 1947, passando pela diretoria administrativa, pelo Conselho Deliberativo e pela Assembleia Geral.
07
Não é Guarapari: revista especializada elege “a maior joia do litoral do ES”
Uma das mais importantes revistas especializadas em turismo no país, a “Viaje Mais” dedica oito páginas da sua edição de outubro a uma grande reportagem sobre Itaúnas, a bucólica vila no Norte do Espírito Santo.
08
Réveillon do open bar no Convento: saiba quem mandou cancelar a festa
O réveillon no Convento da Penha, com ingressos no valor de até R$ 800, por pessoa, não agradou ao comando da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, cuja sede é em São Paulo, e à qual as comunidades franciscanas do ES estão subordinadas.
09
Preso, Armandinho Fontoura ficou constrangido com visita de Magno Malta
O vereador afastado Armandinho Fontoura (sem partido), preso desde o dia 15 de dezembro do ano passado, ficou constrangido com a visita do senador Magno Malta (PL-ES) a ele no presídio, em Viana.
10
Homem que morreu após treino em academia na Praia do Canto era empresário
Um aluno de academia passou mal e acabou morrendo logo após concluir o treino em uma unidade localizada na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. A vítima foi identificada como sendo o empresário Carlos Felipe Peixoto.