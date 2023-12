As 10 matérias mais lidas pelos assinantes de A Gazeta em 2023

Empresários e donos de faculdade entre presos suspeitos de lavagem de dinheiro

Empresários e até o dono de uma faculdade foram detidos na segunda fase da Operação Frisson - realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Oito foram denunciados por atuação em organização criminosa e lavagem de dinheiro dos valores obtidos com a exploração do jogo do bicho.