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Em Vitória

Homem que morreu após treino em academia na Praia do Canto era empresário

Vítima teria passado mal e morrido do lado de fora da academia, assim que saiu do local após os exercícios. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Samu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2023 às 21:30

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 21:30

Carlos Felipe, 52 anos, morto após treino em academia na Praia do Canto, em Vitória
Carlos Felipe morreu após treino em academia na Praia do Canto Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um aluno de academia passou mal e acabou morrendo logo após concluir o treino em uma unidade localizada na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. A vítima foi identificada como sendo o empresário Carlos Felipe Peixoto. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (4).
Segundo testemunhas, ele teria passado mal e morrido do lado de fora da academia, mas ainda dentro do centro comercial onde o estabelecimento fica.
Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Samu/192 em um banco que fica próximo da entrada do centro, no primeiro andar. Ainda não há informações sobre a causa da morte.
Por nota enviada ao site A Gazeta, a Smart Fit informou que "lamenta profundamente o falecimento do aluno e se solidariza com a família e amigos".

Despedida

O corpo foi levado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), em Vitória, e depois liberado para a família, no fim da tarde. O velório e o enterro acontecem nesta quinta-feira (05), no Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha.
Com informações do g1ES

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