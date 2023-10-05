Homem que morreu após treino em academia na Praia do Canto era empresário

Um aluno de academia passou mal e acabou morrendo logo após concluir o treino em uma unidade localizada na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. A vítima foi identificada como sendo o empresário Carlos Felipe Peixoto. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (4).
Segundo testemunhas, ele teria passado mal e morrido do lado de fora da academia, mas ainda dentro do centro comercial onde o estabelecimento fica.
Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Samu/192 em um banco que fica próximo da entrada do centro, no primeiro andar. Ainda não há informações sobre a causa da morte.
Por nota enviada ao site A Gazeta, a Smart Fit informou que "lamenta profundamente o falecimento do aluno e se solidariza com a família e amigos".
Despedida
O corpo foi levado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), em Vitória, e depois liberado para a família, no fim da tarde. O velório e o enterro acontecem nesta quinta-feira (05), no Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha.
Com informações do g1ES