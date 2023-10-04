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Grande Vitória

Homem morre após treino em academia na Praia do Canto, em Vitória

Vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu/192; não há informações sobre a causa da morte

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 17:27

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

04 out 2023 às 17:27
Um aluno de academia passou mal e acabou morrendo após treinar em uma unidade localizada na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. A idade e identidade da vítima ainda não foram reveladas.
Segundo informações do repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o homem sentou em um banco — ainda nas dependências do shopping onde a academia está localizada — e algumas pessoas perceberam que ele estava passando mal. O Samu/192 foi acionado e uma equipe fez o atendimento. Apesar das massagens cardíacas realizadas, a vítima acabou morrendo.  O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), também em Vitória.
A reportagem demandou as polícias Civil e Militar, mas as corporações informaram que não atenderam a ocorrência.  Por nota enviada para A Gazeta, a Smart Fit informou que "lamenta profundamente o falecimento do aluno e se solidariza com a família e amigos".

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