Homem morre após treino em academia na Praia do Canto, em Vitória

Um aluno de academia passou mal e acabou morrendo após treinar em uma unidade localizada na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. A idade e identidade da vítima ainda não foram reveladas.

Segundo informações do repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o homem sentou em um banco — ainda nas dependências do shopping onde a academia está localizada — e algumas pessoas perceberam que ele estava passando mal. O Samu/192 foi acionado e uma equipe fez o atendimento. Apesar das massagens cardíacas realizadas, a vítima acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), também em Vitória.