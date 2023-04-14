Mulher passa mal durante treino em academia de crossfit e morre em Goiás

Michelle Gomes dos Santos morreu após passar mal durante treino de crossfit Crédito: Redes sociais

Uma mulher de 37 anos morreu após passar mal enquanto fazia uma série de exercícios físicos em uma academia de crossfit em Anápolis, a cerca de 59 km quilômetros de Goiânia

Michelle Gomes dos Santos estava fazendo os treinos habituais, quando sentiu um mal-estar e desmaiou na terça-feira (11).

De acordo com a academia Box 4 de Maio, foi constatada a parada cardíaca da mulher e iniciadas as medidas de suporte básico à vida pela própria equipe da unidade.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado "com urgência", alega o estabelecimento. A academia disse ao UOL que o Samu informou "que não havia viaturas disponíveis no momento para o atendimento e que deveriam aguardar".

Um dos alunos, que é médico, também foi chamado para ajudar no atendimento e chegou ao local em cinco minutos, acompanhado de outra aluna médica. A dupla e a equipe do estabelecimento continuaram os protocolos de resgate enquanto esperavam o Samu.

Segundo a academia, o Samu chegou apenas 30 minutos após o desmaio de Michelle. Os paramédicos fizeram a reanimação, mas a vítima não resistiu.

Michelle treinava no estabelecimento desde agosto de 2022.