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Em Anápolis

Mulher passa mal durante treino em academia de crossfit e morre em Goiás

Michelle Gomes dos Santos, de 37 anos, estava fazendo treinos habituais, quando sentiu um mal-estar e desmaiou; segundo academia, foi constatada a parada cardíaca e Samu foi acionado

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 07:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2023 às 07:40
Michelle Gomes dos Santos morreu após passar mal durante treino de crossfit
Michelle Gomes dos Santos morreu após passar mal durante treino de crossfit Crédito: Redes sociais
Uma mulher de 37 anos morreu após passar mal enquanto fazia uma série de exercícios físicos em uma academia de crossfit em Anápolis, a cerca de 59 km quilômetros de Goiânia.
Michelle Gomes dos Santos estava fazendo os treinos habituais, quando sentiu um mal-estar e desmaiou na terça-feira (11).
De acordo com a academia Box 4 de Maio, foi constatada a parada cardíaca da mulher e iniciadas as medidas de suporte básico à vida pela própria equipe da unidade.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado "com urgência", alega o estabelecimento. A academia disse ao UOL que o Samu informou "que não havia viaturas disponíveis no momento para o atendimento e que deveriam aguardar".
Um dos alunos, que é médico, também foi chamado para ajudar no atendimento e chegou ao local em cinco minutos, acompanhado de outra aluna médica. A dupla e a equipe do estabelecimento continuaram os protocolos de resgate enquanto esperavam o Samu.
Segundo a academia, o Samu chegou apenas 30 minutos após o desmaio de Michelle. Os paramédicos fizeram a reanimação, mas a vítima não resistiu.
Michelle treinava no estabelecimento desde agosto de 2022.
O UOL tenta contato com a Prefeitura de Anápolis e com a Polícia Civil de Goiás.

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