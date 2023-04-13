Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suspeitos de se passar por garotos de programa são presos acusados de extorsão
Em São Paulo

Suspeitos de se passar por garotos de programa são presos acusados de extorsão

Segundo investigação, a dupla fazia anúncios em diversos sites para atrair vítimas, principalmente homens casados; eles cobravam de R$ 3 mil a R$ 10 mil para evitar a divulgação do material

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 14:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2023 às 14:45
Dupla suspeita de se passar por garotos de programa é presa acusada de extorsão
Dupla suspeita de se passar por garotos de programa é presa acusada de extorsão Crédito: Reprodução | Polícia Civil do Distrito Federal
Dois homens, de 22 e 27 anos, foram presos nesta quinta-feira (13) em São Paulo por suspeita de se passar por garotos de programa para extorquir dinheiro de clientes.
A dupla fazia anúncios em diversos sites para atrair vítimas, principalmente homens casados, segundo a investigação. Eles conseguiam a confiança delas e, depois de obter conversas de WhatsApp e imagens íntimas, ameaçavam divulgar o conteúdo para as companheiras, amigos e empregadores.
De acordo com a apuração, os suspeitos fizeram vítimas em diversos estados e cobravam de R$ 3.000 a R$ 10 mil para evitar a divulgação do material.
As prisões foram realizadas pela 5ª Delegacia Policial do Distrito Federal com auxílio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de São Paulo, após cinco meses de investigação.
Como forma de convencer aqueles que resistiam a pagar os valores exigidos, diz a polícia, os homens mostravam que tinham o nome completo das vítimas, além da filiação, endereço, profissão, entre outros dados conseguidos de forma ilegal via dark web.
Os anúncios eram publicados em sites de garotos de programa e acessados em várias regiões do país. No período em que foram investigados, os homens fizeram vítimas nas cidades de Macaé (RJ), Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, Maringá (PR) e Brasília.
Na capital federal, eles se apresentavam como atores cariocas por meio de anúncios digitais direcionados ao público LGBTQIA+, publicados em pelo menos cinco sites. A intenção, de acordo com a investigação, era persuadir e prospectar clientes de alto poder aquisitivo, dentre eles empresários e servidores públicos de alto escalão.
Os presos, segundo a Polícia Civil, responderão pelos crimes de extorsão, podendo ser condenados a uma pena de até 15 anos para cada vítima identificada.

Veja Também

Policial dá rasteira e socos em mulher durante abordagem em São Luís

Ataques em escolas: Twitter começa a remover conteúdos extremistas

Faculdades que teriam fraudado Fies são alvo de operação da PF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Distrito Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados