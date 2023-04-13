Policial dá rasteira e socos em mulher durante abordagem em São Luís

Policial agride mulher com socos e rasteira em São Luís Crédito: Reprodução de vídeo

A Polícia Militar do Maranhão informou que instaurou um procedimento administrativo para investigar um policial flagrado agredindo uma mulher com socos e rasteira.

A corporação disse que os agentes foram ao local para atender a uma ocorrência de ameaça e roubo a um entregador no Bairro de Fátima, em São Luís.

Após localizar os suspeitos, familiares teriam tentado impedir a prisão.

No vídeo, o policial aparece dando uma rasteira e socos em uma mulher após discutirem.

A Polícia Militar do Maranhão abriu procedimento administrativo para apurar a conduta de um PM numa abordagem em São Luís. Ele deu uma rasteira e dois socos em uma mulher com quem discutiu: https://t.co/UE6tHntjEn #Hora1 pic.twitter.com/zMH6kslMoK — Hora 1 (@hora1) April 13, 2023

A pessoa que grava o vídeo pede para o policial não empurrar a mulher, mas é ignorada.

O agente inicia a agressão após ser xingado.