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No Maranhão

Policial dá rasteira e socos em mulher durante abordagem em São Luís

Corporação informou que instaurou um procedimento administrativo para investigar o policial flagrado agredindo a mulher

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 14:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2023 às 14:30
Policial agride mulher com socos e rasteira em São Luís
Policial agride mulher com socos e rasteira em São Luís Crédito: Reprodução de vídeo
A Polícia Militar do Maranhão informou que instaurou um procedimento administrativo para investigar um policial flagrado agredindo uma mulher com socos e rasteira.
A corporação disse que os agentes foram ao local para atender a uma ocorrência de ameaça e roubo a um entregador no Bairro de Fátima, em São Luís.
Após localizar os suspeitos, familiares teriam tentado impedir a prisão.
No vídeo, o policial aparece dando uma rasteira e socos em uma mulher após discutirem.
A pessoa que grava o vídeo pede para o policial não empurrar a mulher, mas é ignorada.
O agente inicia a agressão após ser xingado.
Em nota, a Polícia Militar do Maranhão informou que "não compactua ou legitima ações e condutas que não coadunam com os princípios profissionais e éticos que orientam as atividades da corporação. Visando manter a imparcialidade e a transparência, a PM comunica que irá instaurar o procedimento administrativo para apurar qualquer excesso em questão."

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