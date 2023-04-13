Homem é preso no Ceará após perseguir ex com 38 números de telefone

A Polícia Civil do Ceará prendeu o homem, de 32 anos, na terça-feira (11), suspeito de cometer o crime de "stalking" contra a ex-namorada. O caso ocorreu no município de Guaiúba, a 43 km de Fortaleza.
Segundo a polícia, o homem passou a perseguir a vítima, de 25 anos, após o término do relacionamento. Ele teria utilizado 38 números de telefone para entrar em contato com a vítima por não aceitar o fim do namoro. O suspeito perseguia a vítima pelas redes sociais e pessoalmente.
O que é stalking?
A palavra stalkear é derivada do verbo inglês "to stalk", que significa perseguição obsessiva.
A lei contra stalking foi incluída no Código Penal em 2021. A punição para o crime de stalking é de prisão em reclusão de 6 meses a 2 anos e multa.