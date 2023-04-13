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Stalking

Homem é preso no Ceará após perseguir ex com 38 números de telefone

De acordo com a polícia, o suspeito passou a perseguir a vítima após o término do relacionamento; ele não aceitava o fim do namoro e perseguia a ex pelas redes sociais e pessoalmente

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 19:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2023 às 19:01
Stalking pode acontecer de forma virtual ou presencial; Polícia Civil do Espírito Santo investiga casos
Homem foi preso suspeito de cometer o crime de "stalking" no Ceará  Crédito: Freepik
A Polícia Civil do Ceará prendeu o homem, de 32 anos, na terça-feira (11), suspeito de cometer o crime de "stalking" contra a ex-namorada. O caso ocorreu no município de Guaiúba, a 43 km de Fortaleza.
Segundo a polícia, o homem passou a perseguir a vítima, de 25 anos, após o término do relacionamento. Ele teria utilizado 38 números de telefone para entrar em contato com a vítima por não aceitar o fim do namoro. O suspeito perseguia a vítima pelas redes sociais e pessoalmente.

O que é stalking?

A palavra stalkear é derivada do verbo inglês "to stalk", que significa perseguição obsessiva.
A lei contra stalking foi incluída no Código Penal em 2021. A punição para o crime de stalking é de prisão em reclusão de 6 meses a 2 anos e multa.

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