Funcionários de frigorífico furtam 12 peças de picanha e são presos em Cariacica

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Dois funcionários de um frigorífico, de 23 e 27 anos, foram presos suspeitos de furtarem 12 peças de picanha da empresa, localizada na Rodovia Governador José Sette, em Porto de Cariacica, em Cariacica, na madrugada desta segunda-feira (28).

Conforme informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar, o gerente do estabelecimento acionou a PM após uma vistoria nos carros na portaria de saída. Em um dos veículos, conduzido pelo funcionário de 27 anos, havia cinco peças de picanha.

Já no outro carro, conduzido pelo jovem de 23 anos, havia mais sete peças. Ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica.