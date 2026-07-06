Frente fria avança pelo Sudeste e deve trazer chuva ao ES

Uma frente fria que avança pelo mar deve trazer chuva ao Espírito Santo a partir de terça-feira (7). Segundo a Climatempo, as instabilidades devem chegar ao sul do Estado no fim do dia, mas com pouca intensidade.
Na quarta-feira (8), a frente fria passa pelo litoral e deve favorecer chuva fraca em toda a faixa litorânea capixaba, de acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). Nas demais regiões do Espírito Santo, a previsão é de tempo nublado, mas sem chuva.