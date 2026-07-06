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Tempo

Frente fria avança pelo Sudeste e deve trazer chuva ao ES

Publicado em

06 jul 2026 às 17:23

Uma frente fria que avança pelo mar deve trazer chuva ao Espírito Santo a partir de terça-feira (7). Segundo a Climatempo, as instabilidades devem chegar ao sul do Estado no fim do dia, mas com pouca intensidade.


Na quarta-feira (8), a frente fria passa pelo litoral e deve favorecer chuva fraca em toda a faixa litorânea capixaba, de acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). Nas demais regiões do Espírito Santo, a previsão é de tempo nublado, mas sem chuva.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Acidente de trabalho

Trabalhador morre após acidente em frigorífico de Castelo, no ES

Publicado em 06/07/2026 às 18:05

Um colaborador de um frigorífico de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, morreu no domingo (5), 11 dias após sofrer um acidente de trabalho. Segundo familiares, Mateus Teixeira Marcos teve 75% do corpo queimado no dia 24 de junho. A idade dele não foi informada.


A Uniaves não divulgou detalhes sobre o acidente e afirmou que as causas ainda são investigadas. Em nota, a empresa lamentou a morte do trabalhador e disse que prestou assistência à vítima a apoio à família. "Estamos adotando todas as medidas necessárias junto às autoridades competentes", informou.


O acidente é investigado pela Delegacia de Castelo.

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Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está sob ivestigação da Delegacia de Vila Valério.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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Motociclista é arremessado em acidente com carro em Linhares

Publicado em 06/07/2026 às 16:16

Um motociclista foi arremessado após uma colisão entre a moto que ele pilotava e um carro em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu em um cruzamento entre os bairros Mata do Cacau e Aviso, no domingo (5), e foi registrado por uma câmera de segurança. Assista:

Segundo a Polícia Militar, o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. O estado de saúde dele não foi divulgado. Ainda de acordo com a corporação, o piloto não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Mata da Praia

Blitz da Guarda flagra carro com garrafa pet no lugar de tanque em Vitória

Publicado em 06/07/2026 às 10:36

Um veículo equipado com um tanque de combustível improvisado foi flagrado durante uma blitz da Guarda Civil Municipal de Vitória no domingo (5), na Mata da Praia, na Capital. Uma garrafa plástica estava armazenando o combustível e foi conectada diretamente ao motor.


A irregularidade foi descoberta durante uma abordagem na Avenida Adalberto Simão Nader. O gerente de Operações e Fiscalizações de Trânsito, Fagner Pinheiro, explicou a situação.  "Ao inspecionarmos o automóvel, constatamos que o sistema original de combustível havia sido substituído por uma garrafa plástica adaptada, abastecida com combustível e ligada diretamente ao motor. A modificação representa um grave risco de incêndio e explosão, colocando em perigo o condutor, passageiros e demais usuários da via", destacou. 


O veículo foi removido ao pátio credenciado. Segundo o orgão de Segurança Pública, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram adotadas, como a aplicação de auto de infração por conduzir veículo em mau estado de conservação. 

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Garrafa pet estava sendo usada como tanque de combustível improvisado Crédito: Guarda Municipal

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Noroeste do ES

Motociclista morre e passageiro fica ferido durante acidente em Colatina

Publicado em 06/07/2026 às 08:58
Acidente aconteceu na noite de domingo (5), no bairro Ayrton Senna
Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e morreu no local Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu após sofrer um acidente no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (5). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor descia uma via do bairro quando perdeu o controle da direção em uma curva. Em seguida, invadiu a contramão, atingiu o meio-fio, colidiu com barras de proteção na calçada e caiu. Ele não resistiu aos ferimentos ainda no local.


Conforme a PM, um passageiro que estava na garupa ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Após bater em carro, motorista foge e deixa rastro de colisões em Linhares

Publicado em 05/07/2026 às 16:47
Depois de fugir, o motorista bateu em vários objetos fixos,entre eles uma árvore
Depois de fugir, o motorista bateu em vários objetos fixos,entre eles uma árvore Leitor A Gazeta

Um motorista que dirigia em alta velocidade por diversos bairros de Linhares enquanto fugia da polícia após provocar um primeiro acidente neste domingo (5), causou uma sequência de novas colisões antes de ser parado. O primeiro acidente foi na Rua Nair Durão Guimarães, no bairro Três Barras. A fuga terminou na Avenida Guaçuí, onde o veículo atingiu um poste, uma árvore, uma casa e um reboque.


De acordo com o boletim policial, o motorista, identificado como Wanderson Alves, conduzia um Onix e colidiu inicialmente com um Gol no bairro Três Barras. Depois da batida, ele quase atropelou um pedestre e seguiu em fuga por diversos bairros da cidade.


Ao fugir, o motorista do Onix chegou a atingir em um poste, mas continuou dirigindo. Ele só parou na Avenida Guaçuí, após perder o controle do veículo e atingir uma árvore, uma casa e um reboque, em sequência.


Segundo a Polícia Militar, medidas administrativas foram tomadas após a ocorrência, e a Polícia Civil não foi acionada. 

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Caso é investigado

Mãe é levada a delegacia após filho ter mão queimada com colher em Sooretama

Publicado em 05/07/2026 às 12:08

Uma mulher foi levada para a delegacia após o filho, de 10 anos, sofrer queimaduras nas mãos, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no sábado (4). Segundo a Polícia Militar (PM), ela confessou ter provocado as lesões. A criança apresentava bolhas nas palmas das mãos e queimaduras aparentes.


À PM, a mãe relatou ter queimado as mãos do filho com uma colher quente como forma de castigo, alegando que o menino teria participado de um suposto furto. Ela foi encaminhada à Delegacia de Linhares para prestar esclarecimentos. 


Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi ouvida e liberada, pois a autoridade policial não identificou, naquele momento, elementos suficientes para a lavratura da prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Sooretama.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Mais de R$ 45 mil

Aposta do Sul do ES acerta a quina da Mega-Sena; veja os números

Publicado em 05/07/2026 às 10:55
Loteria, Mega-Sena
Loteria, Mega-Sena Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta simples feita em uma agência lotérica de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena. O sorteio do concurso 3027 foi realizado na noite deste sábado (4). Com o acerto dos cinco números, o apostador levou R$ 45.413,55. 


Além do ganhador capixaba, outros 43 jogos realizados em casas lotéricas pelo Brasil também ganharam a quina. Os números sorteados foram 06-15-16-24-34-47. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulou em R$ 38 milhões. O próximo sorteio está programado para acontecer na terça-feira (7).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Tráfico

Metralhadora é encontrada pela PM dentro de televisão em Afonso Cláudio

Publicado em 05/07/2026 às 09:31
Caso aconteceu o bairro João Valim, no sábado (4)
Segundo a PM, o suspeito confessou que exercia a função de segurança do ponto de tráfico e auxiliava outro indivíduo na comercialização das drogas PMES

Polícia Militar encontrou uma metralhadora escondida dentro de uma televisão em um imóvel no bairro João Valim, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, no sábado (4). De acordo com a corporação, o suspeito, de 30 anos, responsável por esconder a arma, confessou espontaneamente onde ela estava. 


Ele atuava como segurança de um ponto de tráfico de drogas e auxiliava outro suspeito na comercialização das drogas. Os policiais chegaram ao local após receberem denúncias de disparos de tiros.


Ainda segundo a corporação, a metralhadora foi apreendida com quatro munições intactas e tinha capacidade para armazenar 30 munições. No imóvel, os militares também encontraram um rádio comunicador, uma carteira de identidade e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. O suspeito informou ainda que um comparsa havia ido até a região da Grande Vitória buscar um carregamento de entorpecentes.


Na sequência, o homem indicou aos policiais um ponto em uma área de vegetação onde estariam escondidas outras drogas. Com o auxílio de um cão farejador, os militares localizaram e apreenderam 11 papelotes de cocaína, seis pedras de crack e maconha.


A Polícia Civil informou que homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado pela utilização de arma de fogo e encaminhado ao sistema prisional.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vila Velha

Motor perde força e navio bate em outra embarcação no Porto de Vitória

Publicado em 04/07/2026 às 18:16

Um navio de pequeno porte perdeu força no motor e acabou batendo em outra embarcação atracada no Cais de Capuaba, em Vila Velha, na manhã deste sábado (4). Segundo a Vports, concessionária do Porto de Vitória, a colisão foi leve, não compremeteu as operações nem deixou vítimas. 


De acordo com a autoridade portuária, as circunstâncias e os detalhes do incidente serão investigados pelos órgãos competentes. Não há informações de quais empresas estão envolvidas na ocorrência.

Procurada, a Capitania dos Portos afirma, em nota, que as causas e responsabilidades do ocorrido, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Quando a apuração for concluída, o caso seguirá para o Tribunal Marítimo.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Prejuízo

Bandido furta picolés e notebook após quebrar vidraça de sorveteria em Linhares

Publicado em 04/07/2026 às 18:06
Vidro estilhaçado após furto da sorveteria Vanda Alves

Um bandido quebrou a vidraça de uma sorveteria, na madrugada deste sábado (4), em Linhares, Litoral Norte capixaba, furtando do local picolés e um notebook. O arrombamento aconteceu por volta das 4h30 da manhã, no bairro Lagoa do Meio, na região central da cidade.


Os proprietários do estabelecimento encontraram sangue no local e acreditam que as marcas podem ser do criminoso. Os empresários ainda não estimaram os valores do prejuízo nem calcularam quantos picolés foram levados.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e com a Polícia Civil (PC) para apurar mais detalhes da ocorrência, mas ainda não obteve retorno.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
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