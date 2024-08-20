Corpo de homem que desapareceu ao pescar no Rio Doce é encontrado em Colatina

O familiar utilizou a própria embarcação para fazer buscas no entorno, antes de ligar para o Corpo de Bombeiros e informar sobre o desaparecimento.

Os militares realizaram buscas ao longo da tarde até o anoitecer do domingo (18), percorrendo o Rio Doce com embarcação, mas não encontraram vestígios. As buscas foram retomadas na segunda-feira (19), com apoio da equipe de mergulho, mas, também, sem sucesso. Os bombeiros retomaram os trabalhos na manhã desta terça-feira e a vítima foi localizada, em óbito, em um banco de areia. O corpo foi levado até um ponto acessível e encaminhado pela Polícia Científica para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.