Acidente com caminhonete deixa duas pessoas feridas no Parque do Caparaó

Uma caminhonete capotou em uma descida do Parque Nacional do Caparaó, na tarde de domingo (18), em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra a unidade, duas meninas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves. O nome e a idade delas não foram divulgados.
O ICMBio informou que o acidente ocorreu na portaria de Pedra Menina. O veículo foi retirado na segunda-feira (19) do local. Um vídeo feito logo após o acidente, no domingo, mostra onde a caminhonete parou, bem perto de uma ribanceira. O local, segundo guias particulares da região, requer atenção, pois a descida é íngreme e uma das orientações é acessar o parque com veículos que possuem tração.