Acidente com caminhonete deixa duas pessoas feridas no Parque do Caparaó

O ICMBio informou que o acidente ocorreu na portaria de Pedra Menina. O veículo foi retirado na segunda-feira (19) do local. Um vídeo feito logo após o acidente, no domingo, mostra onde a caminhonete parou, bem perto de uma ribanceira. O local, segundo guias particulares da região, requer atenção, pois a descida é íngreme e uma das orientações é acessar o parque com veículos que possuem tração.