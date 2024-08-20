Fogo se alastra em entulho e chamas assustam moradores em Vila Velha

Fogo e uma nuvem densa de fumaça chamaram a atenção de quem passou pela Rua Maria Gripp Emmerick, entre os bairros Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (20). Apesar de assustadora, a cena era somente de um entulho em chamas após pessoas em situação de rua atearem fogo em resíduos no local, segundo testemunhas.
Imagens de pessoas que passavam pelo local mostram o cenário que poderia ter um final não desejado. Isso porque o fogo chegou muito perto de carros parados em um estacionamento. Por estar perto da alça da Terceira Ponte, a fumaça acabou chegando até a via e interrompeu o fluxo de veículos por um tempo.
Conforme apuração do repórter João Britto, da TV Gazeta, o fogo já foi controlado. Ninguém foi atingido. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que combateu um pequeno foco de incêndio, que ocorreu em materiais sob a posse de um cidadão em situação de rua. Os militares realizaram o combate e extinguiram as chamas.