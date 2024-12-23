Com lojas lotadas às vésperas do Natal, Centro de Vitória fica alagado

Ainda em Vitória, outros bairros que também registraram ruas cheias de água são Enseada do Suá, Bento Ferreira e Horto. Na região da Av. Cezar Hilal, um ponto que normalmente costuma encher em dias de forte chuva, o cenário desta segunda-feira não foi diferente. As avenidas Reta da Penha e Beira-Mar também tiveram pontos de alagamento, com motoristas enfrentando muita lentidão no trânsito ou mesmo ficando retidos, devido ao nível da água.